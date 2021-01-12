盈富基金不再投資受制裁公司　林鄭斥美國霸權主義　拒評換管理人

美國總統特朗普去年11月簽署行政命令，限制美資投資中移動（00941）、聯通（00762）等被指涉及中國軍方的企業，措施於昨日（1月11日）生效。有港府官方背景、現由道富銀行及信託公司管理的盈富基金（2800）宣布，不再對受制裁實體有新的投資。 特首林鄭月娥今日（1月12日）被問及相關事件時，表示盈富的管理層任命由金管局決定，她不便評論，但批評美國的行政命令擾亂金融市場秩序，屬於另一種「霸權主義」的體現。

指盈富是市場產品 非政府行為

林鄭月娥表示，盈富基金有其歷史背景，是當年特區政府買入港股救市後，需要處理股份而成立的基金。她指，盈富基金今日是市場產品，不是政府行為，有其自己的管理人，礙於美國的行政命令、一些擾亂金融系統的政治操作，可能會引致基金的一些投資行為。

David Webb。（資料圖片）

David Webb指可換管理人

由於基金改變投資組合後，日後盈富基金股價走勢，已難以完全反映恒指的走勢，不再是完整的「恒指ETF」。獨立股評人David Webb昨日指，盈富基金不再投資被制裁公司是因為管理人和信託人為美國人，但其監管委員會有權更換，選擇非美國的基金管理人和信託人，並認為現在就應該進行。

被問到會否建議撤換管理層，林鄭指，金管局至今於盈富之中仍有一些影響力，但人事任命方面的事情，行政長官不宜評論，金管局有其監督委員會處理。但她指，事件再次顯示美國的另一種霸權主義，難以令人明白一個重視法治、金融穩定地方會提出這種要求。