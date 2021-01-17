丁權案｜裁決指丁屋政策完全合憲　陳劍青：以前種田　現在種金

法庭於前年就丁權司法覆核案裁定，以私人協約或換地形式建丁屋違憲，其後涉案三方就裁決上訴。高等法院上訴庭上周三（13日）裁定政府及鄉議局勝訴，即丁屋政策完全沒有違憲。 本土研究社成員陳劍青在港台節目《城市論壇》上表示，判決對整體香港土地規劃影響很大，十分危險，認為丁屋一旦偏離自住用途，而被用作轉售或其他發展，就再與原居民的「傳統權益」沒有關係，形容情況是「以前種田，𠵱家就種金」。

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陳劍青質疑判決危險：殯葬權益可能變成骨灰龕場

出席論壇的除陳劍青，還包括鄉議局副主席林偉強、鄉議局當然執委林國昌、土地監察主席李永達、

林偉強指裁決「還我哋公道」，感到欣慰，又指新界原居民傳統權益有「過千年歷史」，先進國家發展時一定尊重原居民權益，讓其生活方式繼續下來。林國昌指，原居民的建屋居住權利，經丁屋政策深化、規範化。

李永達指，丁屋政策是1972年才實行，質疑何「傳統」之有。他提到，當年基本法諮詢委員會討論期間，對於原居民權益有過爭論，不少人包括他都不認為丁屋是傳統權益，草委商量過後決定只以某種形式寫下，維護新界原居民的「合法傳統權益」，不寫得太具體。他認為，如涉及傳統節日、殯葬等習俗相信爭議不大，但可以使用官地建丁屋，完全是另一回事，影響全港市民利益。

陳劍青指，今次判決用一種「更籠統」方式處理《基本法》第40條，原訟庭的判決是著重該做法是否能「追溯」發現以前有做，政府批地建丁屋在過往不存在，因此違憲。但今次判決只著重一些「基本元素」，例如原居民男丁滿18歲就可以建丁屋，接著所有後加的元素，如政府批官地給原居民，都沒有違憲。陳劍青指，如果按照這個邏輯將會十分危險，打開新的缺口。「如果係咁好多嘢都可以做，例如殯葬區起晒啲納米式骨灰龕咁得唔得？」他指，有需要釐清丁屋到底是一種「行政措施」還是「傳統權益」，質疑上訴庭完全沿用鄉議局一方的觀點。

原居民聽眾也看不過眼：丁屋政策不公平

李永達指，地政總署現時沒有完整數據，但實際上丁屋建成後，經常有被變賣、發展成另一種住宅的情況，「住住下賣出去，個丁權都俾左人，仲係咪一種『權益』呢？」他質疑，當政策已變質成鄉議局與個別發展商之間的利益所在，這與住屋權益有什麼關係。他又引述過往擔任房屋相關公職多年的經驗，指不少人都認為丁屋是「最低效率的使用土地方法」，但由林鄭月娥任發展局局長時期到今日，丁屋政策檢討連影都不見。

陳劍青補充，丁屋一開始並不能轉售，後來鄉事派聲稱「市區居屋都賣得，點解丁屋唔賣得」，於是港府批准5年後轉售，如在5年內轉售則需補價。但陳劍青指鄉事派屬偷換概念，因為丁屋是一種「特殊性」的優惠政策，與居屋這類「普遍性」的政策不能相比。

而翻查歷史文件，港英政府最初推出丁屋政策時，已發現容易被濫用，最終亦確實衍生「套丁」等問題，形成一種不合理的利益。陳又形容，丁屋政策偏離自住用途，變成一種土地利益，甚至在轉售時基本經濟審查看看轉售者是否有急切需要都不做，這就和傳統權益再無關係：「以前就種田，𠵱家就種金。」

聽眾鄧先生致電表示，自己身為原居民，持有丁屋，但也覺得政策不公平，因為香港許多人連安居都難，原居民卻可以獲得優惠，建三層丁屋，自己沒有居住問題之後更又可以租售圖利。因此他自己都感到良心不安，決定以低價將其中兩層租年輕人。「睇見啲後生仔都覺得好慘。」

林偉強回應指，1972年的政策只是「深化」原居民權益，政策具體如何實行「政府心中有數」，丁屋政策要劃線也「言之過早」，傳統權益應該包含以往的生活方式不變。對於陳劍青提到，丁屋政策影響「鄉村式發展」的土地數目，難以混合發展公營房屋，林偉強表示「有得諗，一齊住，混合發展有得諗」。