議員關注前西九CEO栢志高離職原因　當局未交代原因　正展開招聘

立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今（18日）召開會議，跟進西九文化區的最新進展。熱血公民鄭松泰在會上要求當局交代前任西九文化區管理局行政總裁栢志高的離職原因，又稱擔心按目前經營情況，西九會變成另一個海洋公園。 民政事務局常任秘書長謝凌潔貞未有交代確實原因，僅稱栢志高的離任是與西九管理局自行協議。署任西九文化區管理局行政總裁的馮程淑儀指，西九的工作沒有因栢志高離任而停頓，西九管理局已展開招聘新行政總裁的工作。

鄭松泰要求交代栢志高離任原因。（資料圖片／張浩維攝）

鄭松泰憂西九變海洋公園 要求交代栢志高離任原因

熱血公民鄭松泰指，西九文化區目前的經營情況，令人擔心會落入像海洋公園般的困局，又批評西九管理局推出的藝術紓困計劃，屬形象工程居多，對業界幫助不大。他亦關注前任西九文化區管理局行政總裁栢志高離任的原因，要求當局交代栢志高是因個人原因，還是因西九規劃方向有變而離任。

謝凌潔貞認為，西九文化區與海洋公園處於不同的發展階段，西九各項目正陸續興建，未來將設有綜合地庫，而地庫上蓋的設施目前只屬概念，仍未「出世」。她提到，每個人離職有不同原因，栢志高的離任是與西九管理局自行協議。

馮程淑儀稱，政府官員借調一般為期6個月，她過往曾參與西九文化區工作，一上任署理行政總裁便馬上策劃西九未來工作，強調西九文化區的工作沒有因為換人而停頓，而據她所知，西九管理局已開展聘請行政總裁的工作。

馮程淑儀：會研究為西九商戶提供租金支援措施

民建聯鄭泳舜稱，西九管理局推出的藝術紓困計劃接獲超過360份申請，但只有36份獲批，問管理局未來會否再推出紓困措施。他又指，西九文化區內不少商舖平日生意較淡靜，關注管理局會否為商舖提供租金減免或其他支援。

馮程淑儀指，管理局會盡力研究各種開源工作，不會忘記西九文化區的初心是幫助本地藝術界發展，不過按西九文化區目前財政狀況，未能推出持久的援助計劃。她提到，管理局過去大半年有為戲曲中心內的商戶提供紓困安排，日後會繼續研究如何在租金上支援。

民建聯劉國勳關注近日西九文化區地盤出現的確診個案，西九文化區管理局首席工程總監司徒澤民表示，已因應個案關閉地盤兩日，所有人取得陰性檢測結果後才可復工，目前已有約500人復工。