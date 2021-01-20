黎智英案主控官遭撤換事件　湯家驊批英國接連衝擊香港司法制度

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-20 18:52

律政司早前聘請英國御用大律師David Perry來港，為前年8月壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人涉非法集結一案擔任主控，但英國外相藍韜文日前不點名批評David Perry，指接此案件令人有「mercenary（唯利是圖，另譯作僱傭兵）」的感覺。律政司今日（20日）發表聲明，指因有不斷來自英國社會的壓力和批評，決定委聘另一名律師如期處理案件。 行會成員、資深大律師湯家驊批評，英國政府近日接二連三地攻擊香港的司法制度，明顯是希望藉此削弱香港司法獨立的形象及破壞法治，斥英國今次以政治手段向香港法官施壓。 對於藍韜文稱接受「不道德的檢控」的大狀為「僱傭兵」，湯家驊就反駁指，按此邏輯，英國的大律師不可以為涉嫌強姦犯、殺人犯等進行「不道德的答辯」。

湯家驊接受《香港01》訪問時又表示，英國政府接二連三攻擊香港司法制度的行為，「非常值得譴責」。他解釋，外相等對David Perry所作的批評違反法治，因為根據法治原則，所有人應該有權利得到律師代表，以及「平等對壘」，即訴訟雙方應火力對等。湯家驊批評，英方譴責來港執業的大狀，完全是以政治凌駕法治，並對香港司法制度造成衝擊，「看不到英國如此崇尚法治的國家，為何會做出如此低劣的行為」。

自曾蔭權年代 David Perry已是政府愛將

被問到就此案件律政司是否有需要外聘大律師，湯家驊拒絕評論，但就稱David Perry自從前特首曾蔭權年代，已是政府的愛將。他又提到，一般而言本地法庭不容許英國大狀來港執業，除非涉及獨特案件或專門學問；但此案只屬普通的非法集結罪，更非涉及《港區國安法》，質疑英國外相仍要公開批評，「真係非常可恥」。

至於日後律政司是否要避免聘請海外大律師，湯家驊就直言對英方的干預感到不忿，「點解要屈服呢啲政治威嚇嘅行為」。

湯家驊表示，英國政府接二連三攻擊香港司法制度的行為，非常值得譴責。（資料圖片）

容海恩料律政司聘本地外籍大狀接手

本身是大律師的新民黨立法會議員容海恩回應指，若David Perry繼續擔任主控，相信案件最終勝或負都會對律政司有影響，「輸左可能會被人話（David Perry）同英國私相授受」，但她認為不會影響政府日後處理涉及民主派案件，強調要視乎每宗案件而定。

對於律政司司長鄭若驊表示，已改聘一名本地律師處理案件，容海恩說，現時仍未知該人是否香港人，「如果係香港人會有好大壓力，可能驚被人起底等」，估計律政司或委聘本地執業的外籍大律師處理。

會否影響英國御用大狀來港任主控？廖長江：不能一概而論

本身是大律師的建制派「班長」廖長江指出，在法治的框架下，控辯雙方也有權利選擇其法律代表，對於有外國高層官員高調批評David Perry，他直斥這是政治掛帥，「口口聲聲講乜法治、法治，聽落好虛偽」。

事件會否影響英國御用大律師日後來港出席政府方的主控？廖長江認為不能一概而論，指英國有很多御用大律師，又指若有律政不能抵受政治壓力，就可不接受委聘；若認為接受委聘是法治體現，則可來港代表政府辯護。

律政司司司長鄭若驊今日見記者時指，英國很多傳媒對David Perry作出批評和施壓，對他非常不公平，更形容藍韜文對Perry的批評是「可恥的（disgraceful）」。她又強調，律政司並無低估外國的壓力，將會盡最大努力抵抗外國政客等予律政司的壓力，堅守《基本法》63條賦予的獨立檢控權和責任。