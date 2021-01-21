拆局｜司法界再捲風眼　「只講法治、不講政治」談何容易

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-01-21 00:13

本港司法界再被捲入政治風眼。律政司早前聘請英國御用大律師David Perry來港，為黎智英涉非法集結一案擔任主控官，但被英國外相藍韜文點名批評有「mercenary（唯利是圖，另譯作僱傭兵）」的感覺。律政司隨即宣布換人出戰。 作為香港其中一個核心價值的司法獨立，法官一直「只談法治，不談政治」，但自前年修例風波爆發以來，這塊基石不斷受衝擊，建制派和京官固然高唱「司法改革」的大合奏，近日連歐盟和英國也在香港法庭展露手影，香港司法界左右受壓，新任終審法院首席法官張舉能的挑戰，勢較前任馬道立有過之而無不及。

英方接連批David Perry 梁振英：這是赤裸裸的政治干預

正如行政會議成員、資深大律師湯家驊所言，自曾蔭權年代開始，David Perry已是港府的「愛將」，曾多次獲律政司委聘來港，於許仕仁受賄案、曾蔭權涉及公職人員失當案等重大案件擔任主控官，可謂港府的真正「御用」大狀。他原本再獲聘來港，處理李柱銘、吳靄儀、黎智英等九名民主派人士，被指前年8月18日參與維園非法集結的檢控工作，並於上周二獲高等法院准許，案件已排期下月十六日開審。未料事情在一星期內形勢突變。

英國政界對David Perry接下這樁案件大動肝火，其中以英國外相藍韜文最為搶鏡，稱不明白為何David Perry身為世界法律界翹楚，會願意在適用《港區國安法》的地方，「應北京當局要求接辦直接侵犯及破壞香港人自由的案件」，又質問對方「良心如何過意得去」。另外，英國前外相聶偉敬亦批評案件屬政治檢控，前司法大臣范克林亦指David Perry在案中角色不符合英國價值。其後David Perry拒絕來港，可見藍等的言論對他確構成一大壓力，亦令外界關注日後會否不再有英國大律師敢接律政司的檢控案件。

前特首、全國政協副主席梁振英在社交平台批評，藍韜文作為英國外相，對英國的御用大律師公開施壓，這是赤裸裸的政治干預。

27國派員旁聽民主派案件 對法官難免構成壓力？

香港法庭出現外國官方身影的，近日還有另一樁。歐盟接受本港傳媒查詢時表示，因應對《港區國安法》的關注，27個成員國去年7月同意就《國安法》採取聯合行動，抱括歐盟駐港澳辦事處及其他在港有外交事務的成員國，早前已開始派員旁聽民主派被指違反《國安法》和《公安條例》的案件。

張曉明稱香港要司法改革 京官首表明態度

自前年修例風波爆發，相關案件判案屢掀爭拗後，部分法官被標籤為「黃官」或「藍官」，建制派內的鷹派人物如何君堯等已多次提出整頓司法界。港府去年底舉辦基本法頒布三十周年法律高峰論壇，港澳辦副主任張曉明致辭時引述前終審法院常任法官烈顯倫言論，認同香港要司法改革。如今連國際社會也摻一條腿進來，香港司法界要「只講法治、不講政治」，難上加難？