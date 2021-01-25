人口普查員招聘︱薪酬最高達2.3萬　失業人士優先　限期延至2月初

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-25 17:37

財經事務及庫務局局長許正宇今日（1月25日）接受民建聯主席李慧琼、立法會議員周浩鼎訪問期間提到，政府一向非常關心失業人士的生計，今年人口普查統計人員職位的申請，優先聘請失業人士，並特地延長申請限期。

許正宇表示，人口普查統計人員的職位申請，以失業人士為優先，申請限期延至2月初。（李慧琼fb直播截圖）

2千人已申請職位

李慧琼於直播期間，多次反映經常收到市民意見，指疫情下失業面臨家庭經濟困境，「就快要自殺」，但強積金供款明明是自己的資產都不能取回，要求政府容許市民拿出一部分解燃眉之急。許正宇未有正面回應，李慧琼亦指政府已有官方立場不擬推行，相信局長一時之間不會有什麼新的看法，但強調這是市民普遍的意見。

許正宇表示，政府一直關心失業市民的情況，有想過不同方法協助，現時亦有其他福利可讓失業市民受惠，如放寬失業綜援等。創造就業機會方面，統計處將為今年中人口普查聘請三千多個職位，已列明失業人士優先考慮。他透露，原定明日（1月26日）便會截止申請，但最新決定延期至2月8日，至今已有近二千名失業人士申請相關職位。

根據人口普查網站，政府統計處現正為人口普查招聘組長及統計員，組長受聘期為20日，酬金為23,249元；統計員受聘期為19日，酬金為12,395元，失業人士可獲優先考慮。獲初步聘任的申請人須接受入職培訓。

政府將於2021年6月23日至8月4日進行人口普查。（政府網頁截圖）

許正宇又指，疫情下金融市場發展仍然暢旺，去年本港新股集資額（IPO）高達4,000億港元，比前年升約三成，反映香港是一個良好的聚財地方，吸引公司上市集資。

被問到IPO數字理想是否和美國打壓中資企業有關，許正宇指本港市場開放，過去一年多國際環境變化，的確可能導致一些中國概念股對於海外上市「有新想法」，香港擁有強而有力的監管制度、資金池亦有相當的深度和厚度，因此成為合適的落腳地。