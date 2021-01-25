當值律師貼「香港人加油」標語　調查後不作懲處　僅屬敏感度不足

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-25 18:58

去年12月，社交網頁流傳兩張相片，指沙田法院當值律師計劃辦事處的告示板，張貼寫上「香港人加油」的標語，及標有「Hong Hong Protest（香港抗爭）」的字母表。民建聯立法會議員葛珮帆早前去信司法機構，要求司法機構跟進事件及了解有否具體懲處機制。 當值律師服務今天（25日）回覆立法會司法及法律事務委員會，指事件發生後，張貼的文字和圖案已被即時除去，肇事人受到嚴屬譴責，表示深感懊悔。當值律師服務執行委員會於去年12月17日通過面對面及視像會議充分討論事件，經過詳細的討論後，認為肇事同事並非有政治企圖，只是敏感度不足，一致通過不需要作進一步的行動。

肇事者解釋：圖案具創作力和美感 無意圖鼓吹港獨

當值律師服務在信中指，當天總辦公室及總幹事已於當日立即進行緊急調查，得悉圖案和口號是張貼於沙田法院內的當值律師服務法庭聯絡處裏面，一個有牆隔間的工作房間告示版，指肇事同事立即受到嚴厲譴責，圖案及口號被即時除下，該同事亦表示深感懊悔。

肇事人解釋，她把圖案張貼在工作房間的告示版上，視它為一幅具創作力和美感的藝術作品，絕無意圖鼓吹香港獨立或作任何政治宣傳，又指「香港人加油」的口號，文字本身意思中立，表面上並沒有政治含意。

葛珮帆早前去信司法機構，要求司法機構跟進事件及了解有否具體懲處機制。（鄭子峰攝）

已指示每天派人巡查兩次

當值律師服務執行委員會於去年12月17日通過面對面及視像會議充分討論事件，經過詳細的討論後，認為肇事同事並非有政治企圖，只是敏感度不足，一致通過不需要作進一步的行動。

執行委員會知悉事件已迅速處理事件，包括發出通告給所有職員，提醒他們當值律師服務作為一個政府全資助機構，所有職員在履行公務時均的要保持政治中立，絕不能涉及任何形式的政治活動等。

信中提到，在新冠肺炎疫情之前，總幹事定期委派總法庭聯絡主任巡視7個法院的當值律師服務法庭聯絡處辦公室，實地現場視察，瞭解和協助各個主管的日常工作，雖然這項措施於上年疫情爆發後暫緩，但自事件發生後，總幹事已指示每個法院的當值律師服遊法庭聯絡處的主管，每天巡查聯絡處兩次。