法院當值律師辦事處現反修例標語　網上廣傳　涉事職員遭嚴厲譴責

昨日（8日）在社交網站上流傳兩張相片，指沙田法院的當值律師計劃辦事處內，告示板張貼了寫有「香港人加油」的標語，及標有「Hong Hong Protest（香港抗爭）」的字母表。 民建聯立法會議員周浩鼎要求有司法機構徹查事件，包括移除有關標語及查清由何人所為。他批評，在司法機關範圍貼出該等告示，會令市民不再相信機關能堅守法治，敦促有關方面作嚴肅跟進，以免影響機構聲譽。 不過翻查資料，當值律師服務是由政府全資資助，並由香港大律師公會及香港律師會主理的獨立機構 ，當值律師服務並非法律援助署的一部份，亦非一個政府部門。周浩鼎被記者追問時解釋指，當值律師始終在法院工作，強調當局或司法機構都有責任應嚴肅處理，並非因不屬其下部門就「隻眼開隻眼閉」。

周浩鼎批評，在司法機關範圍貼出該等告示，會令市民不再相信機關能堅守法治，敦促有關方面作嚴肅跟進，以免影響機構聲譽。（資料圖片）

周浩鼎指，當值律師工作的法疏屬司法機構範圍，在公眾眼中，會質疑機構範圍內為何能展示帶有煽動性的標語，又質疑若律師支持違法抗爭，如何堅守法治。

從網上的照片可見，辦事處的告示板除了貼上「香港人加油」，一張名為「Hong Kong Protest ABC」的字母表，列有不同字母開首的抗爭用字，如B為首的「Be water」、Y為首的「Yellow」等，更配有黃色絲帶等圖案。

上載照片的網民寫道，「沙田法院的當值律師計劃( Duty Lawyer Scheme)辦事處告示板竟張貼大量鼓吹港獨的文宣，真的是目無法紀」。

當值律師服務總幹事王姬麗回覆《香港01》查詢表示，事件是屬實，有關職員已受嚴厲譴責，強調當值律師服務是一所政府資助機構，而非司法機構一部分。

另據「當值律師計劃」向其他傳媒表示，按照不成文規定，當值律師履行公共職責時，任何政治言論或討論都不能在辦公室內展示或討論；經過緊急的調查後，事件已向總部匯報。

「當值律師計劃」為於裁判法院和少年法庭受刑事審訊的被告提供律師，及代表進行訴訟。所有律師均是合資格的私人執業律師和大律師。