民研：林鄭民望回升至32分　近四成人給予0分　修例風波以來最少

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-26 16:31

香港民意研究所今天（26日）公布最新一輪特首民望。研究所於本月18至22日以隨機抽樣電話方式訪問1,011名香港居民。調查顯示，特首林鄭月娥的最新民望評分為32分，比半個月前顯著上升3分，最新支持率為21%，反對率為69%，民望淨值為負49個百分點，數字與半個月前沒有顯著分別。 其中有39%受訪者給予林鄭月娥0分。翻查資料，自2019年7月以來，每次調查至少有四成給予林鄭0分，意味這次調查是自修例風波爆發以來，最少人予林鄭0分的一次。

最高峰六成人予林鄭0分

調查結果顯示，特首林鄭月娥的最新評分為32分，比半個月前顯著上升3分。其中有39%受訪者給予林鄭月娥0分。自修例風波爆發以來，每次調查也有至少四成人給予林鄭0分，當中在2020年2月的一次調查，近六成人給予林鄭月娥0分，意味這次調查是自修例風波爆發以來，最少人予林鄭0分的一次。

特區政府方面，最新滿意率為16%，不滿率61%，滿意率淨值為負45個百分點，平均量值為2.1分，即整體上接近「幾不滿」。信任程度方面，最新的信任比率為28%，不信任比率51%， 信任淨值為負23個百分點，平均量值為2.5分，即整體上介乎「幾不信任」及「一半半」之間。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國分析指，是次民意調查在政府「封區」前進行，他相信下次調查將能夠反映市民對政府在「封區」事件上的表現之看法和不滿，又認為政府就農曆新年花市採取的政策和社交距離措施，將為影響林鄭民望的其中一個因素。他提到，林鄭月娥的民望一直維持低位，反映市民已習慣香港處於不正常的情況，市民消化壞消息的能力亦有所增加。

分析指市民對政府反感情緒仍非常廣泛

對於給予林鄭0分的受訪者創修例風波以來新低，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，過往一直有四成至五成人予林鄭0分，這次是修例風波以來首見「三字頭」，認為當中或與抽樣誤差有關，相信在整體趨勢上，四成多市民仍對林鄭充分敵意，數字反映市民對政府反感的情緒非常廣泛。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華（歐嘉樂攝）

研究所行政總裁鍾庭耀早前表示，法律團隊已向律政司司長鄭若驊發出律師信，要求有關部門在檢視有關資料和文件後，將與案件無關的資料和文件發還研究所。若有關資料需用作調查之用，警方應向研究所發還資料副本。研究所今日在記者會上透露，所方已相關事宜透過律師向法院提交誓章，交由法庭備檔，但未有透露進一步進展。