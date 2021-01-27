律師會譴責有人試圖阻David Perry來港　憂慮刑事司法制度受干預

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-27 23:51

港府早前外聘英國御用大律師David Perry來港擔任主控工作，就前年8月壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人涉非法集結一案擔任主控，但英國外相藍韜文日前批評David Perry「唯利是圖」，事件在英國引起不少關注，最終David Perry因壓力和豁免檢疫安排為由，決定不來港，港府改聘余若海擔任主控。 香港律師會今（27日）發聲明譴責有人試圖以壓力阻礙律師正當運作，並對香港法律專業及刑事司法制度受干預表示深切憂慮。律師會強調，有關干預威脅到法律界及刑事司法制度的獨立性，必須停止。

David Perry因壓力和豁免檢疫安排為由，決定不來港，（資料圖片）

律師會表示，政府應當確保律師能履行其所有專業職能而不受到恐嚇、妨礙、騷擾或不適當的干涉、能夠在國內及國外自由地活動及與其委託人進行諮詢，以及不會因按照公認的專業職責、準則和道德規範所採取的任何行動，而受到或者被威脅會受到起訴或行政、經濟或其他制裁。

律師會又指，根據《基本法》第63條，以憲法形式授予律政司在不受任何干涉下，主管刑事檢察工作的權力。律師會譴責任何人試圖以壓力阻礙律師正當運作，違反聯合國《關於律師角色的基本原則》，並違反《基本法》第63條，試圖干預律政司主管香港刑事檢察工作的權力。