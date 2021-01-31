梁家傑：香港可扮演西柏林緩衝角色　不希望成「焦土政策」犧牲品

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-31 11:19

公民黨主席梁家傑今日（1月31日）於港台節目《給香港的信》中表示，過去一年香港發生的事確實令人感到沮喪和苦惱，但寄望港人堅持道出真相、保持希望，度過這段艱難時期。 他稱，香港在今日中西角力的政治環境下，可以扮演冷戰時期的西柏林、二戰期間的瑞士的角色，扮演兩大陣營間的緩衝角色，不希望香港最終變成雙方「焦土政策」下的犧牲品。

梁家傑談到香港於今日國際局勢下的角色。（資料圖片）

籲港人堅持說出真相 勿被謊言蒙蔽

梁家傑指，只要心繫香港，都會對香港近一年發生的事感到苦惱和沮喪。他引述捷克首位民選總統哈維爾（Václav Havel）於著作《Living in Truth》中的一段話。哈維爾指所有威權政府都是靠由謊言和脅迫維繫統治，他們會向民眾說謊、要脅人民一起說謊、禁止獨立思考。梁寄望人民能堅持說出真相，就像《國王的新衣》中的小孩一樣，當所有人都不畏懼地說出真相，當權者就不能繼續用謊言蒙蔽人民。

對於香港今日現況，梁家傑寄語港人互相扶持，忍受黎明前的黑暗，又相信香港有不少人仍在堅持努力，捍衞《基本法》承諾賦予的人權、自由，保護大家所熟悉的香港，同時讓全世界人民受益。

梁家傑。（資料圖片）

梁家傑指，香港之所以成為國際大城市，是因為在華人世界之中別樹一幟，與其他民主自由國家共享一些寶貴的核心價值；在自由世界與共產中國發生意識形態衝突時，香港不必被迫歸邊，而是走自己的道路。他指，香港像冷戰期間的西柏林，擔當不同意識形態間的緩衝；香港也像二戰期間的瑞士，在同盟國和軸心國之間保持中立，免於納粹德國的入侵。他相信在現時全球政治格局下，自由世界與中國兩個陣營，都明白這場政治角力要分出勝負，彼此都將付出沉重代價。

最後梁家傑提到，香港在中西方角力之下，仍然有積極角色，不希望見到香港有朝一日成為雙方「焦土政策」下的犧牲品，他相信每一位政治領袖都會明白到，人不可能與歷史發展的大勢對抗。