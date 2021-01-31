青協調查：近三成青年計劃移民　逾半與國安法有關

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-31 13:36

香港青年協會（青協）青年研究中心「青年創研庫」今日（1月31日）公布「青年去留看特區管治」研究結果。研究發現，近三成受訪青年表示有打算移民，當中超過一半與《港區國安法》生效有關。當中有受訪者提到，現時社會人與人之間瀰漫互不信任、互相舉報的氣氛，令人感到窒息，加速其移民的決定。

青年創研庫發表有關青年移民意欲的調查結果。（青協提供）

逾七成受訪者指政府不重視青年留港發展

調查於2020年12月8日至13日進行，有525名18至34歲青年受訪，其中有150人表示有打算移民，佔整體近兩成九（28.6%）；65.5%受訪者，即344人表示沒有這個打算。

打算移民的受訪者中，44%人表示計劃會於兩年內移民。首三項考慮移民的原因分別是《港區國安法》的施行（50.7%）、特區政府管治令人失望（49.3%）、認為社會撕裂嚴重/政治爭拗太多（31.3%）。調查亦指出，近四成四（43.6%）受訪青年對香港未來不抱希望，有打算移民者抱此想法尤甚（86.6%）。

調查亦顯示，受訪青年認為本港最重要的核心價值首三項分別是「自由」（73.5%）、「民主」（53.1%）和「法治」（47.6%）。不過，他們對香港能保持各項重要核心價值的信心，平均只有4.07分（以10分為滿分）。

調查發現，超過九成（91.8%）青年表示對香港有歸屬感；有84.3%受訪青年同意「我想為香港作出貢獻」的說法。然而，有71.4%受訪者認為特區政府對本港青年留港發展「頗不重視」或「非常不重視」；只有23.8%受訪者同意自己「信任特區政府」。

受訪個案：《國安法》下怕被舉報人與人之間瀰漫不信任氣氛

青年創研庫亦由10月30日至12月26日期間，深入訪問17名青年，當中8人表示有意移民。其中一個個案，該名打算移民受訪者表示，《國安法》施行令其擔心在不為意下觸犯有關法例、被人舉報，感到人們之間存在不信任氛圍，由此產生的恐懼感和不安感，產生白色恐怖狀況，加速其選擇離開的決定。

該受訪者又提到，香港政府政策不能令青年作多元發展，產業過於狹窄，雖然政府推動青年到大灣區和一帶一路發展，但對於想留港發展的青年，這些不是他們想要的出路，因此對未來看不到希望。「以前可以平平地夾錢租房玩音樂，青年也可以做些不那麼賺錢但有文藝特色的工作，但現在租金不斷上升，我們租不起房間玩音樂了，更遑論發展自己喜歡的事業。」

另有受訪者提到，政府往往「罐頭式」回應市民訴求，答案一式一樣，缺乏真誠，令人失望：「在任何情況下，面對甚麼提問，官員的回應都是一樣，一模一樣，包括根據符合中央指令的標準答案來作出回應。」

受訪青年中，近三成表示有打算移民。（資料圖片）

倡政府確立中央民意處理機制

於沒有打算移民的受訪者中，首三項考慮因素依次為城市生活方便（45.1%）、治安良好（29.4%）、本港仍有發展機會（17.7%）。有選擇留港的受訪者反映，對香港這地方有歸屬感：「歸屬感建基於社群內有相同的語言和文化，能促進人們之間的聯繫。我感覺到自己能夠與香港社會，尤其我現在居住社區內的人和事connected（聯繫）；在同一社會context（情景）下，大家所講的，很容易理解和領會到當中的意思，特別有共鳴。」

青年創研庫認為，移民只是一個表徵，背後揭示管治與信心問題，相當程度下反映市民對前景缺乏信心和擔憂，當中涉及到政府管治表現，值得特區政府正視。

青年創研庫「管治」組別成員梁穎雯建議當局開展「香港願景建立行動」，收集青年對未來10年香港發展的關注和目標，讓施政者及各界能夠掌握和吸納青年對香港的期許，凝聚動力，讓青年共同創建他們的未來。另一成員徐嘉豪表示，特區政府應確立中央民意處理機制，善用各種民意收集的途徑，透過高層次平台持續蒐集、分析和回應民意，協助管治團隊在現今愈見對立的社會中有效掌握民情，另外也讓民意得到正式處理和回應，避免重蹈覆轍，讓民怨抑壓至一發不可收拾。

成員李菀容補充，移民背後涉及的管治與信心等問題，沒有解決的捷徑，當局須積極把握每個能夠接觸青年的機會，透過真誠溝通，逐步拉近雙方距離。