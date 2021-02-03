中大學生會候選內閣斥校方向政權低頭　中大發聲明批指控失實

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-03 19:19

今年唯一參選、共有12名成員的中大學生會幹事會候選內閣「朔夜」，早前發表的參選宣言及接受傳媒訪問時，批評中大報警拘捕學生，向政權低頭、主動獻媚；又指內閣會弘揚本土文化，及鞏固共同體意識，竭盡所能對抗不義政權。 中大今日（3日）發表聲明，指責「朔夜」的有關言論，涉及對大學的失實指控及有可能違法，對此表示強烈反對。聲明又重申，大學並非法外之地，不會容許校園出現危害國家安全之事，大學有權對鼓吹違法言論及行動的員生作出嚴厲處分，包括終止有關員生或組織的職務。

中大學生會幹事會候選內閣「朔夜」。（朔夜Facebook）

聲明指，對於校園內發生的違法及違規事件，大學必定嚴肅處理，並有責任配合執法部門的工作，以保障所有員生的安全。大學亦曾就校園保安問題，與學生溝通及解釋相關措施的必要性；保安人員處理校園發生的違法及違規事件，在有需要時尋求執法部門協助，屬正常及必要的職責範圍，濫權的說法毫無根據。

聲明又批評，候選內閣成員參與及支持違反校園管理措施的不合作運動，有違學生組織應當維護校園秩序及學生福祉的原則。大學過往多次提醒大學成員，在進行活動或發表意見時必須理性，互相尊重及遵守法律。聲明強調，《基本法》是香港法治的根基，既尊重和保障大學的學術自由和個人言論表達的自由，亦有保護國家安全的條文。