陳帥夫大除夕細說辭職原由　憂步父親遺傳病後塵

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-11 18:46

政制及內地事務局副局長陳帥夫因健康理由辭職，現已休假，2月28日正式離任。 外界關注陳帥夫的健康狀況，他強調自己並非要移民，而是因為有家族性遺傳性健康問題，近年狀況有波動，因而決定辭職靜養。

家族多人有心臟病 父親50多歲因此過身

陳帥夫透露自己在上月辭職，今日（11日）生效。談到離職的原因，他表示自己有家族性遺傳性健康問題，所以要特別關注健康。陳帥夫表示，父親因同樣的問題，在五十多歲時突然中風過世，母親家族多人亦有心臟病患史，而自己近年身體狀況並不穩定，因此決定辭職靜養。

食藥後血壓仍偏高 間中頭暈易倦

原來，陳帥夫去年發現自己的血壓明顯偏高，曾量度得出上壓升至180，下壓亦升至120。後來他看醫生服藥，飲食亦變得較清淡，但上壓仍處於160，下壓亦有110，仍然是偏高水平。他形容自己「食乜藥都無用」，現時血壓間中仍會不穩定，不時感到暈眩，亦容易覺得疲倦。

▼陳帥夫經常代表政制局在立法會回答議員質詢▼

林嘉泰辦公室昏迷逝世 觸發休養決定

1月20日，社會福利署副署長（服務）林嘉泰在辦公室突然昏迷，留醫數日後不治，觸發陳帥夫決心辭職休養。他說，事發後家人十分擔心他的健康情況，因此與特首林鄭月娥和政制及內地事務局局長曾國衞商量過後，決定專心休養。

近期政界每逢有人離職，外界都會猜測是否抵不住「熱廚房」的高溫，或準備移民外國。陳帥夫強調與曾國衞合作愉快，並不是要移民，亦沒有外國護照和BNO。