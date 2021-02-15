新冠肺炎｜林鄭感謝市民新年留家抗疫　稱讚「大家都是抗疫英雄」

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-15 19:09

新冠肺炎確診數字逐漸回落，特首林鄭月娥今日（15日）大年初四於Facebook上載影片，率領環境局局長黃錦星及渠務署署長彭雅妮，向市民拜年，又對市民在過去數日的農曆新年假期，聽從政府呼籲為抗疫減少社交聚會表示感謝。林鄭強調，市民的努力對抗疫工作非常有用，稱讚「大家都是抗疫的英雄」。 至於減廢及抗疫有何共通之處？林鄭就指減廢工作亦需要市民於日常出一分力，以令香港發展為更宜居城市，並逐步邁向碳中和。

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林鄭今日一連視察了數個轉廢為能及回收設施，了解環境局為達至《香港資源循環藍圖2035》中「全民減廢‧資源循環‧零廢堆填」的新願景，在資源循環和分類回收方面的工作。

她首站視察的是於上環「綠在區區」的「回收便利點」，體驗最新的分類回收社區設施。「回收便利點」以商鋪模式營運，自推出後短短三個月已接待超過5萬人次，而新設的「綠綠賞」電子積分計劃，亦已有接近3萬家庭或個人會員。林鄭樂見市民積極回應，並指這些措施將有助更多市民，將減廢回收的習慣融入日常生活。她呼籲市民可善用「回收便利點」或社區內定時定點的流動站，做好家居垃圾分類。

先後前往小蠔灣O．PARK及屯門T．PARK參觀轉廢為能項目

林鄭月娥一行接着前往位於大嶼山小蠔灣的O．PARK，及位於屯門的T．PARK，分別用作將廚餘及污水處理廠產生的污泥轉為電能。目前T．PARK每日2千公噸的處理量，已足夠應付全港污水處理廠產生的污泥。T．PARK內包括水療場館等，更令人津津樂道、樂而忘返的公眾休閒和教育設施，已接待了接近28萬人次。

林鄭表示，去年發表的《施政報告》已宣布，將致力爭取於2050年前實現碳中和，環境局須持續實施減碳和減廢等環保措施，包括加大力度在各區推動減廢回收，並建設轉廢為能的先進設施，進一步把廢物資源化。除了特區政府各部門全力支持，她強調更需要社會各界的支持，希望立法會能早日完成審議並通過有關都市固體廢物收費的條例草案，不但有助推動減廢及減碳，以應對氣候變化，亦可建設循環經濟和創造更多的就業機會。