中聯辦換班｜最高檢王松苗空降任管家　劉兆佳：更忠實執行京政策

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-18 14:02

香港中聯辦出現高層人事變動，原最高人民檢察院辦公廳主任王松苗，接替文宏武出任中聯辦秘書長，成為西環「大管家」。 全國港澳研究會副會長劉兆佳指，自「四中全會」落實新對港方針後，人事變更配合政策推行很正常，他認為即使王松苗沒有在港工作經驗，反而可以是優勢，更加忠實執行中央政策。

據中聯辦網站介紹，王松苗現年52歲，安徽岳西人，1990年畢業於華東政法學院法學專業，之後在最高人民檢察院《檢察日報》工作長達22年，歷任編輯、評論部主任、副總編輯、總編輯。2013年，王松苗擔任最高檢計畫財務裝備局局長，2016年擔任最高檢辦公廳主任兼新聞辦主任。



資料顯示，擁有中國政法大學法學博士學位的王松苗曾經受訪表示，辦公廳牢記國家主席習近平「身在兵位，胸為帥謀」的教誨。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：加強「愛國者治港」開拓力

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受查詢時表示，不會聯想到今次調動與王松苗的法律背景有關，指中央用人不一定只看學術背景，相信是看中其行政管理、工作統籌等能力。



港澳系統去年經歷大換班，港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等人都未曾在港工作，今次任命王松苗亦一樣，劉兆佳指有利有弊，無香港經驗者反而可免卻地方人脈、利益關係，更加積極有為、忠實執行中央政策，包括加強「愛國者治港」的開拓力。

《香港01》早前報道，中聯辦內部出現「海嘯式」的大規模人員輪換，甚至有傳現時全辦約480人員編制中，一半崗位會有人事變動，規模之大屬歷來罕見。



至於原秘書長文宏武，早前有報道指，中央將在香港組建「文化央企」，提升「軟實力」，由文宏武參與負責籌建。