初選︱47人被控串謀顛覆國家政權　岑敖暉戴耀廷有份　8人未被控

撰文： 林劍 周禮希 王潔恩 黃詠榆 歐陽德浩 黃偉倫 陳浠文 黃穎津 羅家晴 楊嘉朗 李穎霖 蔡正邦 鄧詠中 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-28 18:06

警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，有關人士今日（28日）須提前到警署報到，包括港大法律系前副教授戴耀廷、荃灣區區議員岑敖暉、前立法會議員區諾軒等人。 消息指，47人被落案起訴違反顛覆國家政權，包括社民連岑子杰、梁國雄、公民黨譚文豪、民主黨林卓廷、抗爭派鄒家成、馮達浚、王百羽等人被控顛覆國家政權罪，各人不准保釋，明早提堂。 有8人未被起訴，包括人權律師關尚義、民主黨涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界李國麟、劉凱文、袁偉傑、李芝融、社工安德里。 警方指，今天（28日）下午以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於今年1月被拘捕的人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲。 所有上述人士會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後，於西九龍裁判法院提堂。

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民主黨涂謹申暫未被起訴。（歐陽德浩攝）

林景楠疑不適入院

【17:00】被控串謀顛覆國家政權罪的阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，現於威爾斯親王醫院急症室大堂，兩名軍裝警在旁看守。

【16:56】戴耀廷代表律師何俊仁約下午4時40分步出馬鞍山警署，他指警方國安處提出的控罪書，控告戴與其他40多人，涉串謀顛覆國家政權罪，濫用立法會的程序，包括無差別否決財政預算案、逼使行政長官辭職、解散立法會等，明早9時半於西九龍法院提堂，戴耀廷稍後將被送往沙田警署。

何俊仁質疑，有讀法律的人亦難以理解為何會構成相關罪行，直言立法會程序在《基本法》寫得很清楚，授予議員制衡行政機關，而相關做法可由議員商量，認為關鍵點在於何為濫用，控方稍後或提出更多證供。何又指，戴耀廷早有心理準備，故今日亦平靜面對。

【16:08】民主黨涂謹申今日下午約3時半離開中區警署，透露保釋時間由原來的4月8日，延長至5月4日。他指，對於民主派朋友被檢控，「完全係不可理解，不可理喻。冇辦法理解同用道理講清楚。」但他重申，由於身處保釋期，律師提醒他不適宜講解及評論案情。

涂續指，現時不論港人、從政抑或已退出政壇的人士，其處境存在困難。但他認為，社會上重要的事情，如財政預備案及國安經費，需盡量表達意見。他亦指，會與同事商量明日到西九龍法院，為被檢控的人士打氣。

【15:20】袁偉傑未被起訴，下午3時許離開田心警署，5月再到警署報到。被問到未被起訴是否幸運，他表示「一言難盡」，對其餘被控戰友說加油：「保重，難過日子總會過去。」

【14:54】民主黨中委莊榮輝指，林卓廷被落案起訴，明早9時半於西九龍裁判法院過堂，罪名為「串謀顛覆國家政權」罪，不准保釋。

【14:40】吳文遠2時40分步出牛頭角警署，指譚文豪與梁國雄、岑子杰一樣，被控「串謀顛覆國家政權」。他指梁國雄得知消息後心情平靜，社民連本來亦已做好準備，現時只可見步行步。

岑敖暉在太太余思朗陪同下，到西區警署報到。（張浩維攝）

岑敖暉偕新婚太太報到：切忌懷憂喪志

【14:38】新婚逾一個月、荃灣區議員岑敖暉今日下午1時40分，在太太余思朗陪同下，到西區警署報到。他進入警署前表示，面對今時今日局面，港人由2019年已作出決定，更指「歷史係無得走回頭，決定咗嘅嘢要繼續行落去，面對落去。」

岑又勉勵支持者，指不論身處香港任何角落，甚至身處海外，切忌懷憂喪志。他認為，政府正在全面報復及打壓香港民主派，「我哋一早已經作出唔向極權低頭嘅決定，我希望大家帶住呢個決定，喺未來艱難嘅日子行落去。」

【14:29】工黨吳敏兒被正式落案檢控「串謀顛覆國家政權罪」。另外，本土派鄒家成已被起訴、馮達浚、元朗區議員王百羽亦被正式落案。

【14:15】民陣召集人陳皓桓表示接獲消息，民陣前召集人、社民連岑子杰被正式落案起訴「顛覆國家政權罪」。他呼籲香港市民明早9時半到西九龍裁判法院，聲援因為參加初選被捕的人，強調他們亦是「手足」，故到法院聲援「是很基本的事」，希望曾參與初選投票的數十萬人、曾參與前年6月遊行的二百萬人，一同聲援被打壓的「手足」。

【14:10】將軍澳警署：民主動力司庫關尚義及前立法會議員范國威先後到將軍澳警署報到。

【14:05】公民黨東區區議員李予信約1時半到達屯門青山警署外，他預計會成為其中一名被落案控告的人士，直言最壞打算是即時還押。

李予信稱，雖然對被起訴有心理準備，但突然被要求提前報到，在行政工作上失去預算，惟有在短時間內交代辦事處的工作安排和與好友會面。他提及昨日去了紋身，圖案是一灘水，寓意如水一般在狹縫中找到空間，亦希望能陪伴他渡過被還押的日子。

李予信其後逐一與朋友和家人道別，並和家人相擁禱告，他不禁眼泛淚光，其後在公民黨秘書長梁嘉善陪同下進入警署報到。

林景楠：最擔心太太 曾勸喻家人離港

【14:01】馬鞍山警署：阿布泰國生活百貨創辦人林景楠下午約1時50分，到馬鞍山警署報到。對於今晚可否保釋外出、有消息指警方將於今日內起訴相關人士，林景楠表示目前沒太多想法，幾日間不斷安慰家人，重申沒做過錯的事，即刻最後被起訴，甚至監禁，最後仍是問心無愧。

他又言很愛家人，最擔心泰裔太太，「相信唔係我屋企人，全香港人都好擔心，唔知嚟緊下一步會發生咩事」。他高叫「香港人加油」，忘記若有朝一日連這一句都變成禁語，「我哋都係無話可說。」林指，曾勸喻家人離港，但一家人互相依靠，相信即使入獄，太太亦會等他。

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠高叫「香港人加油」口號。（盧翊銘攝）

【14:00】油麻地警署：民陣前召集人岑子杰、民主黨黃碧雲、民協施德來先後抵達油麻地警署。岑子杰及黃碧雲在進入警署前見記者，就反修例事件期間，不同派系曾經互相猜疑冰釋前嫌，並呼籲港人要繼續就民主運動堅持。岑子杰臨入警署前，做出象徵「五大訴求、缺一不可」的手勢。施德來在接近下午兩時抵達，沒接受提問或發言，與律師一同進入警署。

【13:52】北角警署：東區區議員鄭達鴻抵達北角警署，他步入警署前稱「加油，加油」。今午1時許，鄭達鴻於facebook個人專頁帖文指，「盡力呼吸，好好過活，不是失去對生命的期待」。



【13:45】馬鞍山警署：負責籌辦初選的戴耀廷抵達馬鞍山警署，被問到心情如何等問題，他僅稱「無嘢講」，之後步入警署。



【13:44】公民黨譚文豪到場與社民連「長毛」梁國雄、吳文遠擁抱後，直接行入警署，未有發言。

【13:33】醫管局員工陣線主席余慧明、民主黨前立法會議員林卓廷先後進入田心警署報到，余慧明未有發言。被問到對香港人有何寄語，林卓廷呼籲港人處變不驚，「唔好被恐懼吞噬！」



【13:30】油麻地警署：社民連岑子杰、民主黨黃碧雲抵達油麻地警署。岑子杰稱，不知道能否再步出警署，認為社會無辦法「困住200萬人」。

▼民主派1月被捕後首次保釋情況▼

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55名去年組織或參與民主派初選的人士（包括現因其他罪行服刑或被還柙中的黃之鋒、譚得志），於1月6日涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪被捕，其後相繼獲准保釋。有份被拘捕的荃灣區議員岑敖暉稍早前表示，估計他們將被正式落案起訴。中西區區議員梁晃維則在日前表示，預計會被通宵扣查，然後於周一被押上法庭。

根據過往案例，多名被《國安法》起訴的人士，包括《壹傳媒》創辦人黎智英、前學生動源召集人鍾翰林、於去年七一以電單車撞擊警察的男子唐英傑，都不獲准保釋。根據終審法院對黎智英案的判辭，《國安法》為保釋申請加入了嚴格的門檻要求，在處理危害國家安全罪行案件的保釋申請時，法官必須先決定有沒有「充足理由相信犯罪嫌疑人或被控人不會繼續實施危害國家安全的行為」。