保安局倡修例規管真槍元件 區志光：最少5宗反修例案與槍械有關

政情
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政府早前建議修訂《火器及彈藥（槍械宣布）規例》，將真槍元件列為《火器及彈藥條例》下所指的槍械，以堵塞近年有人利用條例下有關槍械定義的漏洞，將真槍元件個別付運到港，再在本地裝嵌為真槍，逃避法律規管。

保安局副局長區志光今（2日）在立法會保安事務委員會會議上表示，去年有35宗懷疑走私真槍及真槍元件的案件，按年上升4倍，檢獲550件真槍元件，而過去3年，檢獲56枝真槍，包括手槍及步槍。

保安事務委員會主席、民建聯陳克勤認為，局方修例是逼在眉睫，關注警方在2019至20年檢獲較多槍械，是否與反修例事件有關，區志光回應指，最少有5宗反修例相關案件與槍械元件有關。

保安事務委員會主席、民建聯陳克勤認為，局方修例是逼在眉睫，關注警方在2019至20年檢獲較多槍械，問及是否與反修例事件有關。（資料圖片）

陳克勤又關注，若有人從網上下載素材並以3D打印後，有關元件可用於槍械上，有關行為是否受修例後規管，區志光回應說，若有關打印後元件可用於槍械上則屬違法，但屆時或需由槍械專家作進一步鑑定。

何君堯發言時關注，即使局方修例涵蓋槍械元件，但仍要證明該人有意圖犯法才算犯罪，區志光表示，修例後有關槍械元件已如同槍械（arms），故不需要有意圖使用才屬犯法。

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