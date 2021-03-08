馮煒光可用前民主黨身份參選？葉劉稱機會低　後掌咀：唔敢得罪佢

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-08 18:30

中央提出改革香港選舉制度，在北京舉行的全國人大會議，正審議「完善香港選舉制度」決定草案的議案。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早（8日）在電台節目中表，若香港在分區直選採「雙議席單票制」，相信投票率會降低，但她認為民主派人士不會完全不參與選舉。 葉劉舉例稱，前民主黨創黨成員狄志遠已表明不排除參選，她又指若香港電視集團副主席王維基的太太、總商會前行政總裁袁莎妮參選都會成功當選。被問到前任新聞統籌專員馮煒光，是否可用前民主黨成員身份參選，葉劉隨即指「機會低啲啦」，但其後稱要「掌咀」，「我唔敢得罪佢啊」。

被問到前任新聞統籌專員馮煒光，是否可用前民主黨成員身份參選，葉劉隨即指「機會低啲啦」，但其後稱要「掌咀」，「我唔敢得罪佢啊」。（資料圖片）

憂倘直選議席減少 港府收集民意渠道收窄

葉劉淑儀認為，這次修改本港的選舉制度，不只會影響民主派，「就連建制派都會大洗牌」。外界現時流傳兩個具體議席的分佈版本，分別是將直選席位減至20席，功能組別為30席，選委會佔40席；另一方案是三大界別各佔30席。

葉劉稱，選委會佔40席的方案要小心考慮，因為民選議員經常落區，比較「貼地」和掌握民意，若減少地區議席至20席，政府日後不知從何渠道收集民意，「唔好忘記星星之火都可以燎原。」

葉劉表示，三大界別各佔30席較好，因為可以均衡參與，對地區震盪亦相對地少。（資料圖片）

諷泛民自製今日局面 如當初接受 831 方案現可普選特首

葉劉表示，三大界別各佔30席較好，因為可以均衡參與，對地區震盪亦相對地少。被問到現時修改選舉制度是否一種倒退，葉劉稱若以直選議席計算是倒退，但她認為是泛民造成，「如果佢哋當初肯接受 831 方案，而家可以普選特首添啦，可能佢哋而家都選到添喇。」她直言是泛民先放棄「831方案」，再在議會拉布，甚至反對國家，認為他們應該要反省。