董：吹捧西方民主對港弊多於利　談人民大會堂跌倒強調「腳力好」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-08 23:23

前特首、全國政協副主席董建華今天（8日）與傳媒高層茶敘，談及香港選舉制度大改革，指美式民主不能解決一切，又指到了今時今日，再吹捧西方民主是害處多於好處。他以應對疫情為例，指有些民主的地方亦難以處理疫情，不能說民主可解決所有問題，反而香港完善選舉制度後，對香港長遠發展更好。

「有多些忠誠反對派一定好一點」

董建華在茶敘中被問到，日後民主派能否再參選。他強調，選舉最重要是要贏得老百姓的心，引述民調指主張港獨沒有市場，又認為不論反對派或建制派，最重要是知道百姓所想，為老百姓做事。他又認為，「有多些忠誠反對派一定好一點」。

選委會日後擔當更重要的角色，被問到選舉改制後，香港會否更容易被某些利益把持，董建華指出，過去多年一直有利益問題，認為日後哪些人擔任選委，現時也「很難說」。

日後哪些人擔任特首選委「很難說」

外界關注，今年9月立法會選舉是否須再次押後，林鄭指，選委會將被賦予新職能，從邏輯上而言，須先舉行選委會選舉，再進行立法會換屆，又稱選委會並非要一成不變地在12月換屆，目前未講到是否要押後立會選舉。《香港01》今天接獲消息透露，今年兩個重要選舉的舉行時間或破天荒「對調」，今年9月會先舉行「特首前哨戰」選委會選舉，再在12月舉行立法會換屆選舉。董建華着大家毋須太多猜測，又指病毒一來，甚麼也無法預計。

日前在人民大會堂跌倒 董：驚動了居於台、美的妹妹

位列全國政協副主席的董建華，日前出席全國人大開幕後，離席時不慎跌倒。董建華今天再次報平安，指自己一切安好，毋須有過大反應，又笑言這件小事驚動了他在台灣及美國的妹妹，急急致電問他的情況。

董建華憶述，在出任特首之前，邵逸夫曾告誡他要注意身體，着他要睡得好及多做運動，還教他每朝在床上做抬腿動作，因此他現在「腳力好好」，跌倒後也很快能站起。董建華笑指，邵逸夫是第一個人「預言」他會出任特首。