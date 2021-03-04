黃偉綸：填海能唯一真正增土地來源　改劃等方法如「左手交右手」

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-04 13:45

「明日大嶼」相關前期研究的5.5億元撥款，去年底獲立法會財委會通過。發展局局長黃偉綸今早（4日）出席團結香港基金舉辦的論壇時表示，填海是唯一真正的新增土地來源，指改劃或收回棕地等方式，只是「左手交右手」的遊戲，沒有增加土地總量。 黃偉綸認為，其他方式除了有安置及賠償等政府成本，相對填海而言，對社會及市民的影響較大；又強調填海發展及保育並行不悖。他又提到，交椅洲填海研究項目正在招標，盼年中有結果，預料需時3年多研究，未來會有很多公眾參與討論的機會。

黃偉綸：香港6%土地由填海所得 盛載近3成居住人口

團結香港基金以「 填海解密解香港之急 」為題舉辦論壇。黃偉綸在致辭時表示，填海與香港的發展密不可分，目前的土地有6%是填海所得，卻盛載了7成的商業活動，以及近3成的居住人口。黃偉綸指，10年後香港填海所得土地，亦不會超過土地總量的9%，反映港府就填海一直十分小心審慎。

政府在《香港2030+》的諮詢文件中提到需要100萬個單位，黃偉綸解釋稱，除了因為人口增長，亦是顧及了重建需要及不適切居所。他盼望大家能看到社會的需要，強調沒有新增土地，就不能夠解決教育及社會福利等長期問題。

合和實業主席胡應湘表示，發展經濟建設卻沒有土地，等於「打仗唔見咗隻手臂」。（直播截圖）

胡應湘：填海不環保是講不通 環保應是保護人類非白海豚

合和實業主席胡應湘在論壇上稱，很多人指填海不環保是講不通的，自言今年85歲「仲生勾勾」；他又指，環保應該是要保護人類，並非要保護白海豚，稱填海時白海豚會自己離開，「佢又唔洗攞BNO」，填海後生態變好會再回來。

胡應湘表示，發展經濟建設卻沒有土地，等於「打仗唔見咗隻手臂」。他續指，97年回歸後港府朝民主方向發展，但一徵詢意見就必然有人反對，香港因為沒有民主經驗，計劃遭反對就擱置，令政策變得不倫不類。胡應湘認為，真正的民主應以廣大群眾利益為依歸。

財經事務及庫務局前局長、科大工商管理學院兼任教授陳家強認為，政府要控制填海成本，可考慮發債及公私營合作等不同融資方案。華懋蔡宏興則指，很多城市有背後的地域支援發展，香港的邊界在2047年後亦可能會有變化，呼籲大家不要盲目地聚焦市內的發展，大灣區會是融入內地很大的動力，香港不需要只看自己。