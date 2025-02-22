陳國基望教育界積極推動國民教育　讓下一代自發愛護國家

「國民和國家安全教育」研討會今日（22日）舉行，政務司司長陳國基視像致辭，表示國家安全和國民教育密不可分，需從小培養國家安全觀念、民族感情以及國民身份認同。他又希望教育界與政府攜手並肩，在學校層面積極推動國民教育，讓下一代建立對國家的認同感、歸屬感、自豪感，令其正確認識國家、自發愛護和維護國家。



政務司司長陳國基。（何頴賢攝/資料圖片）

陳國基表示，國家安全是安邦定國的重要基石，隨《香港國安法》及《維護國家安全條例》落實，香港在安穩環境下集中精力發展經濟。他指出，國家安全及國民教育密不可分，要從小培養國家安全的觀念、民族感情和國民身份認同，才可令青年人自覺肩負維護國家安全的責任。

他指，教育局與相關部門一直合作，支援學校推動國民和國安教育，譬如更新國安教育課程框架，赴內地交流活動增加愛國、歷史元素等。他續稱，只有齊心維護國安、社會穩定繁榮，才能保障市民有幸福的生活。

鄭慕智指國民教育對本港有重要意義（資料圖片）

鄭慕智：部分年輕人對國家認同感較弱

行政會議成員鄭慕智在會上表示，國民教育對香港有重要意義，香港社會近年曾出現一些不穩定因素，部分年輕人對國家認同感較弱，甚至出現港獨等極端思考，問題根源在於年輕人對國家的歷史、文化、政治制度缺乏深入瞭解，產生誤解和偏見。

他說，香港歷史背景非常特殊，社會制度、文化觀念、教育體系等受到西方影響，殖民時期遺留下來的某些思想觀念，在一定程度上影響部分市民，特別是年輕一代；青少年是國家及香港的未來，思想觀念的取向將直接影響香港未來的發展方向。