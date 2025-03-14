港資港法與港資港仲裁擴大適用範圍　林定國:選擇成為關鍵詞

內地最高人民法院及司法部今年2月聯合發布多項新措施，進一步擴大「港資港法」與「港資港仲裁」適用範圍。林定國今日（14日）出席立法會司法及法律事務委員會時表示，擴展措施是落實去年10月有關CEPA《修訂協議二》內容，而當中的關鍵詞是「選擇」。



林定國向立法會司法及法律事務委員會介紹落實擴展「港資港法」及「港資港仲裁」措施最新發展（林定國FB）

擴展前，「港資港法」的措施自二○二○年在深圳前海深港現代服務業合作區適用。而「港資港仲裁」的措施，自二○一七年在內地自由貿易試驗區試行。新措施下，包括在深圳、珠海登記設立的港資企業，不論投資佔比如何，均可選擇香港法律為合同適用的法律。

林定國表示，兩項新措施均容許在相關地區註冊的港資企業有更大的自由度，在不具備涉外因素的情況下，讓企業在合同中訂立相關的條款，選擇香港法律作為合同的適用法律，以及選擇香港作為「仲裁地」，相信可提升港資企業風險管理的效益。

林定國向立法會司法及法律事務委員會介紹落實擴展「港資港法」及「港資港仲裁」措施最新發展（林定國FB）

林定國稱，基於合約內容及條款在一般情況下不會公開，當局沒有在內地註冊的港資企業使用「港資港法」及「港資港仲裁」的具體數字，但能從一些相關機構的業務數據側面看到措施成效。「港資港法」過去數年在前海試行，近年深圳前海法院審理涉港民商事案件數字顯著增加，2023年更已經超過1,900宗，為內地審理最多涉港民商事案件的基層人民法院。同時，2023年前海法院適用香港法律的案件按年上升15%。

「港資港仲裁」方面，該措施落實後，香港業界處理越來越多涉及內地的仲裁案件。以香港國際仲裁中心為例，其受案數量近年維持超過300宗的高位。而內地一直是當事人繼香港以後的主要來源地，2022至2024年，涉及內地當事人的仲裁案件平均超過40%。

林定國向立法會司法及法律事務委員會介紹落實擴展「港資港法」及「港資港仲裁」措施最新發展（林定國FB）

行會成員、立法會議員廖長江關注政府就「港資港法」與「港資港仲裁」的推廣工作，又問及將措拖推廣至其他大灣區城市的時間表。林定國表示，現時本港有不同類型的商會，形容「佢哋會係最有機會的用家」，故政府未來會加強與本地商會及在港的外國商會之間的交流，強調「如果議員有好的意見，我們一定會盡量而為推動有關工作」。