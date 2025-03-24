政府申請保留專責工會登記首長級職位3年　孫玉菡未承諾不再延任

政府早前建議修訂《職工會條例》，包括終身禁止違反國安罪行的人士成為職工會幹事或職員。立法會人力事務委員會今日(24日)討論保留勞工處一個有編外的首席勞工事務主任編外職位，加強規管職工會以維護國家安全。有議員認為職位延長期3年太長，認為財赤字下要考慮整合工作。



不過，勞工及福利局局長孫玉菡表示，該職位會領導勞工處轄下的職工會登記局及勞資協商促進科，相關官員同時出任職工會登記局局長，履行政府建議修訂的《職工會條例》，涵蓋範疇廣泛，包括加強監督及管理職工會的工作，強調是經過審慎考慮，認為保留職位可加強及完善工會相關的法律、執行機制，又推廣及統籌國安教育，推動勞資協商促進勞資和諧等。他強調，維護國家安全的工作只有進行時，沒有完成時。



勞工及福利局局長孫玉菡（廖雁雄攝）

孫玉菡又稱，現時只有3個首席勞工事務主任常額職位，難以兼任，而涉及的編外職位已計算在編制內，不會增加勞工處編制，而建議延長首席勞工事務主任編外職位的，薪酬為首長級第1點、為期3年。

黃國建議當局整合工作（盧翊銘攝）

工聯會議員黃國指「黑暴」期間有人利用職工會平台從事政治工作，但關注延長職位3年是否太長？他又認為現時已有最低工資一年一檢機制等措施減少工作量，財赤之下未來能否整合工作。

但孫玉菡指內部討論後認為續期3年是「最少」，指國安工作沒有停頓時間「你唔可以有個大門之後，無人看門口㗎嘛。」他指，修例後對於境外政治勢力的規管更嚴密，工作只會有增無減，又指最低工資改為一年一檢，是檢討時間更頻密。

至於職位日後會否再延續，孫玉菡重申維護國安沒有完結，指相關工作有長期需要，未來有更多數據後，會評估是否將職位變成常額職位。