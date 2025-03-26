瓊港簽合作備忘加強金融、旅遊五領域合作　李家超：雙港聯動

正在海南出席博鰲亞洲論壇的行政長官李家超，今日（26日）早上於博鰲一間養護中心，見證特區政府與海南省人民政府簽署合作備忘錄，涵蓋經貿投資、金融、數據流動、旅遊，及人才交流等五個領域。



李家超指，海南與香港已進入「千帆競發海南港，百舸爭流香江潮」之時，兩地將以「雙港聯動」之勢，成就更深更廣的發展新局面，為中華民族貢獻力量。



行政長官李家超（左）今日（三月二十六日）在海南與海南省委書記馮飛（右）會面。（政府新聞處）

李家超表示，香港與海南關係密切，人緣相親，共傳文化經脈，兩地人流、物流和資金流網絡頻繁；而香港一直是海南最主要的外資來源地，海南亦已經連續三年，在港發行離岸人民幣債券，總額達到130億人民幣。

行政長官李家超（右）今日（三月二十六日）在海南與海南省委書記馮飛（左）會面。（政府新聞處）

他又指，今年是海南省迎來自由貿易港封關運作、擴大開放的一年。香港一直支持自由貿易和多邊主義，特區政府全力發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，助力引入國際項目到海南、服務海南資金投資海外市場所需，與海南省拼船出海，一同走向全球。我們也將促進粵港澳大灣區與海南自貿港聯動發展、互利共贏，為國家的高質量發展和高水平對外開放，貢獻更大力量。

行政長官李家超（左四）今日（三月二十六日）在海南與海南省委書記馮飛（右三）會面。政務司副司長卓永興（左三）和行政長官辦公室主任葉文娟（左二）亦有出席。（政府新聞處）

李家超又在海南與海南省委書記馮飛會面。政務司副司長卓永興和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。