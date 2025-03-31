調查：過半雙老戶無平安鐘曾歷家居意外　倡屋邨設｢樓長｣日日問候

明天（1日）起關愛隊支援長者及照顧者計劃擴展至全港18區，須一年內接觸超過6萬名有需要住戶。一項調查發現，過半受訪觀塘區雙老戶無平安鐘，區內近半受訪長者曾發生家居意外。發起調查的工聯會立法會議員鄧家彪建議屋邨試行「樓長」或「層長」制，由該樓或該層的義工每天上門問候高危長者，同時建議全港逾200間長者中心更進取支援長者，例如主動篩查有障礙或身體虛弱的長者，並定期家訪。



3月31日，工聯會立法會議員鄧家彪聯同中大那打素護理學院發布高危長者調查。（鄧家彪提供）

近半受訪長者戶曾歷家居意外

工聯會立法會議員鄧家彪今天（31日）發布二月時聯同中大那打素護理學院、中大學生義工及6名觀塘區議員，上門家訪220個觀塘區長者戶的調查結果，當中獨居長者和雙老長者戶各佔約一半，平均76至78歲。調查顯示，有78.2%的長者屬於體弱（frail）或準體弱（pre-frail）類別，30%長者曾因健康狀況變差而感到嚴重不適，例如曾出現失去知覺、突然暈倒、嚴重劇痛等；有43.7% 長者曾於家中受傷，例如跌傷、撞傷和扭傷。

3月31日，工聯會立法會議員鄧家彪聯同中大那打素護理學院發布高危長者調查。（鄧家彪提供）

過半雙老戶無平安鐘

中大那打素護理學院教授陳裕麗認為，反映長者的健康風險，與家居意外有直接關係，情況令人憂慮。不過，調查發現79%的獨居長者有安裝平安鐘，而雙老單位只有46%有安裝平安鐘。一旦遇到嚴重意外，只有 26.4%長者首先考慮使用平安鐘。不少雙老單位長者相信其伴侶在緊急情況下可以提供足夠幫助或向外求助，故未有需要花費安裝。

3月31日，工聯會立法會議員鄧家彪聯同中大那打素護理學院發布高危長者調查。（鄧家彪提供）

鄧家彪倡屋邨設「樓長」每天上門問候

鄧家彪建議「四層支援」高風險長者，個人層面方面，推廣居家安老「三大法寶」，即平安鐘、扶手及低成本被動式感應裝置。被動式裝置例子包括房署現時試行為長者單位安裝的智能門磁，透過監察大門的開啟情況推測其安全情況；鄰里層面方面，推行「樓長」或「層長」試點計劃，政府可以考慮於屋邨推行，該樓或層數位義務代表獲高危長者授權同意後，每天上門問候，確保其安全並將其需要轉達及長者支援單位。

3月31日，工聯會立法會議員鄧家彪聯同中大那打素護理學院發布高危長者調查。（鄧家彪提供）

社區層面方面，鄧家彪建議全港逾200間長者中心每年獲政府數十億資助，它們應以更進取的方式支援長者，例如主動篩查社區中為行動有障礙或身體虛弱的長者定期家訪，積極推行外展計劃。此外，社會福利署應就長者中心服務訂立更進取的關鍵績效指標（KPI），例如要求長者中心每年增加一定比例的新會員人數，同時確保服務質素。

政策層面方面，政府應盡早建立高風險長者名冊，可透過整合社會福利、醫療保健和房署等部門的數據，建立完善的名冊，識別高危長者戶，政府各部門便能將有需要的長者戶轉介予長者中心或地區服務隊伍跟進支援。