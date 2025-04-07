特首辦為266萬增聘兩新聞主任一司機解畫　稱缺人盡量跟足減編制

立法會財務委員會特別會議今日（7日）拉開序幕，議員關注特首辦年花約266萬元增聘2名新聞主任及1名司機，是否符合共度時艱、以身作則。目前有100多個職位的特首辦解釋辦公室規模小，人手仍然短缺，承諾未來盡量跟足縮減編制、撥款的要求，又指兩個新聞主任職位的時限暫定為三年，會考慮能否縮短。



特首辦現時有100多個職位。（資料圖片）

實政圓桌立法會議員田北辰關注，特首辦開支加幅為何多於其他部門。（鄭子峰攝）

特首辦本年度開支增920萬 田北辰關注為何多於其他部門

會上，實政圓桌立法會議員田北辰指，即使不計算特首辦多花266萬元增聘三職位，該辦本財政年度（2025/26年度）的預算開支已增加920萬元，各部門中屬名列前茅，關注特首辦開支加幅為何多於其他部門。

4月7日，特首辦常任秘書長蔡傑銘出席立法會財委會特別會議，回應特首辦計劃增加3個職位。（立法會直播）

特首辦：小部門能調撥的資源有限 爭取跟從縮編制要求

特首辦常任秘書長蔡傑銘表示，特首辦一直希望透過內部調配去開展工作，形容特首辦是小部門，能夠調撥的資源有限。

特首辦現時有100多個職位。（資料圖片）

請大家放心，行政長官辦公室一定會盡力以內部調配資源的方式去做更多工作，我們都會以身作則，秉持審慎理財的原則。 特首辦常任秘書長蔡傑銘

蔡傑銘舉例有同事由普通公務員轉做非長奉的公務員，特首辦需要調撥資金給他作為公積金，這就涉及額外預算，「和比較大的部門不同，佢哋本身（有）資源可以調撥」。他指，特首辦會盡力透過內部資源調配，完成更多工作，未來爭取跟從公務員事務局縮減編制和撥款的要求。

由於我的部門真的較細，我連公務員公積金都要取得額外預算，跟大部門可能本身資源能夠調撥的情況不同，因此可能比例上會覺得大了少許。 特首辦常任秘書長蔡傑銘

選委界立法會議員馬逢國關注，特首辦新增兩個新聞主任職位的分工。（廖雁雄攝）

特首辦：人手仍然短缺 共100多個職位

選委界馬逢國關注特首辦新增的兩個新聞主任職位分工如何、有什麼實質作用，職能會否重疊。蔡傑銘說，現時特首辦內從事公關和新聞工作的兩位職員，分別是新聞統籌專員和助理新聞主任，前者專責新媒體，後者專責傳統媒體，並承擔寫講稿的工作。至於兩個新職位，主要是協助兩位同事開展工作。

他續指，特首辦的人手仍然短缺，故不會出現大量人手重疊的情況，反而盡量精簡。他舉例新聞公關工作方面，若特首出席個別活動時，政府新聞處會派人參與，特首辦就不會派人出席。

狄志遠質疑，新一份財案要求各政府部門減人手，特首辦卻新增職位（黃浩謙攝）

狄志遠：特首辦係咪符合共度時艱、以身作則？

新思維社福界議員狄志遠指，新一份財案要求各政府部門減人手，特首辦卻新增職位，「係咪符合共度時艱、以身作則的做法？」狄志遠要求交代兩新聞主任職位的具體時限。

特首辦現時有100多個職位。（資料圖片）

蔡傑銘重申特首辦的規模小、資源少，稱該辦公室現時僅有100多個職位，當中不少人的工作難以調撥，舉例新媒體工作，有必要開設相關有時限崗位去完成。他表示，今次兩個有時限崗位暫時以三年為基準，但會考察時限可否縮短。