總商會押後訪美　林健鋒稱仍有溝通「不等於取消」　下半年訪歐洲

受中美關稅戰影響，香港總商會推遲訪美行程，代表總商會的商界（第一）立法會議員林健鋒今日（21日）表明「不等於取消行程」，雙方仍保持互動，但相信未來兩至三個月仍未能解決所有問題，要政策確定後再決定何時訪美，透露正考慮下半年到訪歐洲。



林健鋒說，接觸到的歐洲人中，不少希望透過香港金融中心平台進入內地等市場，形容「東升西降」已發生。



林健鋒指，總商會決定延後訪美，惟不等於取消行程。（黃浩謙攝）

總商會押後訪美不等於取消 林健鋒料兩至三個月未能解決

林健鋒在電台節目表示，美國發動關稅戰下，中美經貿環境波動，政策不確定性高，故總商會開會後決定延後訪美。不過他指行程延後不等於取消，強調重視溝通，雙方仍透過不同渠道互動和互相了解。

他相信未來兩至三個月，仍未能夠解決所有問題，要觀察下半年情況，待政策確定後，再決定何時訪美。

林健鋒（黃寶瑩攝）

商界下半年擬訪歐洲

林健鋒續指，港商要繼續生存，中長期必須開拓美國以外的市場，現時全球供應鏈面臨重組，本港商界期望開發東南亞、非洲及南美等新市場，但需要了解每個國家民眾的購買力，他個人認為最大市場仍然是內地。

訪美延後之餘，林健鋒表示商界考慮下半年到訪歐洲，目前接觸到的很多歐洲人表現踴躍，希望透過香港這個金融中心平台進入內地等市場。他認為「東升西降」的情況已經發生。

他指美國商界都深受關稅戰嚴重打擊，生意大受影響，因為需要向香港或內地購買零部件及製成品，有關供應已出現斷層，持續下去將會短缺。