01消息：Keeta無人機送外賣月底試行　朝11晚5飛科學園至馬鞍山

低空經濟是香港重點發展項目，率先試行的將會是Keeta無人機送外賣服務。《香港01》獲悉，民航處最快本月底向Keeta批出許可，試行無人機送外賣，初步計劃平日周一至五朝11晚5，來往沙田科學園至對岸的馬鞍山公園，每小時六班Keeta無人機，來回需時10分鐘。



《香港01》獲悉，當局最快本月底向Keeta批出許可，試行無人機送外賣，初步計劃平日周一至五朝11晚5，來往沙田科學園至對岸的馬鞍山公園。（資料圖片）

政府早前批出38個低空經濟試行項目，預告未來將修改無人機法例，運輸署將於本月至下月向立法會遞交修例建議，目標10月通過修例。民航處早前表明，因應低空飛行活動越加普及，正研究將《小型無人機令》的規管範圍拓展至25至150公斤的無人機。

消息：無人機送外賣最快月底試行 朝11晚5飛科學園至馬鞍山

《香港01》獲悉，當局最快本月底向Keeta批出許可，試行無人機送外賣，為期兩個月至六月結束。消息指，Keeta無人機初步計劃平日（周一至五）朝11晚5，來往科學園至對岸的馬鞍山公園。由於周六、日及公眾假期較多單車客或遊人經過科學園海濱，故不會有測試。

運輸及物流局早前聯同及民航處，到科學園及馬鞍山海濱公園實地視察，了解沙田區議會對試點項目的關注。（運輸及物流局）

運輸及物流局早前聯同及民航處，到科學園及馬鞍山海濱公園實地視察，了解沙田區議會對試點項目的關注。（運輸及物流局）

消息：每小時六班Keeta無人機 下階段料飛越科學園大廈

Keeta早前預計整個飛行時間不超過10分鐘。消息指，每程來往科學園至馬鞍山公園的無人機，需時約5分鐘，來回共需10分鐘，故每小時有6個班次。如試行順利，有機會下階段擴大無人機送外賣試行計劃，發展第二條航線飛越科學園的多座大廈。

運輸及物流局早前聯同及民航處，到科學園及馬鞍山海濱公園實地視察，了解沙田區議會對試點項目的關注。（運輸及物流局）

運輸及物流局早前聯同及民航處，到科學園及馬鞍山海濱公園實地視察，了解沙田區議會對試點項目的關注。（運輸及物流局）

運輸及物流局：期望項目盡快在沙田區起飛

運輸及物流局表示，早前聯同及民航處，到科學園及馬鞍山海濱公園實地視察，了解沙田區議會對試點項目的關注。局方感謝沙田區議會對特區政府推動監管沙盒試點項目的支持，期望項目盡快在沙田區起飛。