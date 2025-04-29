方濟各逝世｜陳日君身處梵蒂岡出席樞機團聚會　籲為教宗選舉祈禱

教宗方濟各逝世兩天後，獲准離港出席葬禮的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，身處梵蒂岡出席樞機團聖部聚會，呼籲教徒為下月初舉行的教宗選舉祈禱。



93歲的陳日君在社交網站Facebook上載在梵蒂岡的相片。（陳日君Facebook）

陳日君身處梵蒂岡 呼籲教徒為教宗選舉祈禱

93歲的陳日君在社交網站Facebook上載在梵蒂岡的相片，他在張心銳神父撐扶下，步過聖伯多祿廣場，貼文寫上「讓我們同心合意地為教宗選舉祈禱」。

陳日君貼文寫上「讓我們同心合意地為教宗選舉祈禱」。

陳日君涉「612基金」案正保釋

陳日君上周三（23日）晚上離開香港，將於葬禮結束後返港，日期未定。他因為「612人道支援基金」涉串謀勾結外國勢力案，與另外4名信託人及基金秘書被捕，其後獲准保釋候查，不准離港。

陳日君(左)在2023年到梵蒂岡後，獲教宗方濟各（右）接見。（陳日君facebook）

陳日君2023年曾獲准離港赴葬禮 與方濟各會晤

陳日君2023年亦曾獲准取回護照及撤銷離港限制，前往梵蒂岡出席前教宗本篤十六世的葬禮，並於該次行程與方濟各私人會晤。

2025年4月23日，教宗方濟各遺體移交儀式當日，樞機主教站在梵蒂岡聖伯多祿大教堂。（Reuters）

香港僅周守仁合資格投票推選教宗

推選繼任人的「教宗選舉會議」將於5月7日開始，約135名來自世界各地的樞機主教有資格參加，他們的年齡要在80歲以下，將決定誰將成為天主教會下一任領導人。

目前香港天主教教區共有3位仍然在世的樞機，包括榮休主教陳日君和湯漢、以及現任主教周守仁。當中僅周守仁未超過年齡限制，為唯一合資格投票的樞機。