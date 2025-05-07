立法會通過400萬樓印花稅減至100元　許正宇：減買低樓價人士負擔

立法會今日（7日）通過《2025年印花税(修訂)條例草案》，徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元。400萬樓原本的印花稅稅款是6萬，現時將下調至100元。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，草案旨在減低購買低樓價物業人士的負擔。他又指，政府面對財赤，尋求在減輕市民負擔與維持政府財政之間取得平衡。



有議員促物業價值上限增至500萬

經民聯立法會議員劉業強表示，有人希望進一步徵收100元印花稅的物業價值上限進一步提高至500萬元，預計政府收入每年減少10億元，希望當局在財政穩定時再作調整。

立法會議員劉業強。（黃浩謙攝）

民建聯會計界立法會議員黃俊碩則指出，香港樓市受到高息及經濟波動的壓力，但年輕家庭置業負擔仍比較重，調整後市民購置物業最多可以節省約6萬元的稅款，新措施有助改善置業負擔，對樓市交易亦有正面作用。

立法會議員黃俊碩。（黃浩謙攝）

選委界立法會議員吳傑莊稱，新措施預計每年有10600宗受惠，不過相關價錢的單位有限，故希望進一步調整到500萬，減少中產市民的負擔。他認為，政府稅收可能減少，但可以激活其他經濟活動。

立法會議員吳傑莊。（黃浩謙攝）

政府估計措施致每年收入減少約4億元

今次修訂是配合《財政預算案》提出的建議，相關調整在《財政預算案》公布當日已透過刊憲生效，適用於今五年2月26日或之後簽立的文書。