瑞士代表團展開訪華行程　首站香港深化數碼創新合作

適逢中瑞建交75周年，由超過25名學術界及私營機構代表組成的瑞士代表團，於上周六（10日）抵達香港，展開橫跨香港、深圳及上海的為期一周訪華行程，以促進國際夥伴關係、拓展雙邊交流，深入了解大中華區的創新生態。 瑞士代表團訪華之旅首站於香港展開，周一（12日）由瑞士數碼安全聯盟舉辦、以「香港—通往中國及亞洲的門戶」為主題的研討會，聚焦人工智能時代的數碼轉型、網絡安全及跨境投資。



2025年5月12日，署理投資推廣署署長劉智元於研討會上致辭，強調香港作為區域創新樞紐的角色。（政府新聞處圖片）

劉智元：隨著監管框架完善 港迎來新一輪國際商機

研討會由來自兩地政府及商會的代表致辭，包括瑞士駐港總領事、瑞士數碼安全聯盟，以及香港瑞士商會的代表等。

署理投資推廣署署長劉智元致辭時指，隨着數碼科技蓬勃發展及監管框架的完善，香港迎來新一輪國際商機，包括新的電腦系統安全法近期獲通過，以及大灣區標準合約的推出。有關發展進一步鞏固香港作為可信賴和面向未來的數碼創新樞紐地位，為瑞士及環球企業帶來龐大機遇。

瑞士數碼安全聯盟主席兼瑞士聯邦議會外交事務委員會委員Franz Grüter表示，今次代表團來到香港，不僅為展示瑞士在數碼創新、網絡安全與教育方面的實力，更為建立真正可持續的合作關係。香港作為國際與中國市場的連接點，對瑞士企業而言擁有極高戰略價值，未來的跨境合作將推動雙方在數碼經濟中的共同成長。

2025年5月12日，數字政策辦公室副數字政策專員（數字基建）張宜偉致辭時，分享香港的數碼基建與人工智能生態圈發展。（政府新聞處圖片）

數字辦副數字政策專員（數字基建）張宜偉致辭時稱，數碼時代，治理模式必須與時並進。作為國際數碼樞紐，香港不僅需要技術升級，更需要政策創新。香港正積極推動數據互通、流程再造，並引入人工智能及其他前沿科技，為市民和企業提供更便捷、高效的數碼服務。

研討會亦設有小組討論環節，由投資推廣署資訊及通訊科技總裁周寶芬主持，邀請來自 Thales、太古可口可樂、港深創新及科技園的專家，深入探討 人工智能時代下的網絡安全挑戰。