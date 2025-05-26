機場二號客運大樓櫃檯明年三月啟用　快運、港航新大樓辦登機手續

為配合發展機場三跑系統，斥資約129億元重建的機場二號客運大樓即將落成。機管局行政總裁張李佳蕙今天（26日）預告9月23日大樓的旅遊車候車大堂率先啟用，至於登機櫃檯則明年三至四月才投入服務，初期有十多間航空公司櫃檯會由一號客運大樓搬遷到二號客運大樓，主要是內地、東南亞短途航線，如香港快運、香港航空、大灣區航空等，料明年可分流約20%客次，由一號客運大樓旅客遷至二號大樓，即約1,500萬人次。不過，二號客運大樓離境大堂啟用首年，旅客仍要坐列車回到一號大樓上機，料累積一定客量後，2027年初啟用客運廊，屆時才可在二號大樓上機。



機場二號客運大樓。（潘耀昇攝）

機場二號客運大樓。（潘耀昇攝）

5月26日，機管局行政總裁張李佳蕙簡介機場二號客運大樓啟用進展。（潘耀昇攝）

張李佳蕙上午帶傳媒參觀機場中央控制中心，介紹機場二號客運大樓最新啟用進展。她說香港機場的定位為亞洲樞紐，不只要靠香港旅客多出行，亦要把握機會吸引大灣區旅客來港轉機，未來要推動航空公司增加飛機班次、航點。

快運、港航遷往二號客運大樓辦登機手續

機場的運力亦逐步提升，張李佳蕙透露二號客運大樓將於明年三至四月啟用登機櫃檯，料三至六月會有10至20間航空公司，先後由一號客運大樓搬遷至二號大樓，初期主要服務是「區域性旅客」，即是日本、泰國、內地等短途航線，預計香港快運、大灣區航空、香港航空都會改於二號客運大樓為旅客辦理登機手續，主要採用自動化櫃檯，如寄存行李服務，主打年輕化市場。

機場一、二號客運大樓位置。（潘耀昇攝）

候車大堂9.23啟用 旅遊車、邨巴遷往二號大樓

被問到是否較原定年底投入服務的目標延遲，張李佳蕙解釋二號客運大樓是分階段啟用，其中旅遊車室內候車大堂今年9月23日率先啟用，提供41個上落客位。不只旅行團車輛要由一號大樓遷往二號大樓上落客，來往珀麗灣至機場的居民巴士亦遷往該處設站。由於航空公司要預備人手準備搬遷登機櫃檯，故此半年後才啟用登機櫃檯服務。

機場二號客運大樓旅遊車候車大堂。（潘耀昇攝）

離境大堂啟用首年需坐車回一號大樓登機

投入服務首年，二號客運大樓的旅客完成登機手續後，仍要坐無人駕駛列車往一號客運大樓登機，車程約1分鐘，預計到2026年底至2027年初，累積一定客量後，才啟用二號客運大樓禁區登機設施。

機場二號客運大樓構想圖。（潘耀昇攝）

5月26日，機管局行政總裁張李佳蕙簡介機場二號客運大樓啟用進展。（潘耀昇攝）

今年香港機場料6,600萬客次 二號客運大樓分流20%人次

香港國際機場在年度繁忙機場排行榜位處第八位，張李佳蕙透露原本計劃當一號客運大樓旅客處理量達8,000萬人次，才啟用二號客運大樓，然而香港機場今年預計處理6,600萬旅客人次，按年增加約1,000萬人次，預計二號客運大樓可分流約兩成客次，即約1,500萬旅客人次，希望令一號客運大樓「鬆一鬆」，故此提早啟用二號客運大樓，屆時機場總客流量可達每年1.2億人次。

機場中央控制中心。（潘耀昇攝）

5月26日，機管局行政總裁張李佳蕙簡介機場二號客運大樓啟用進展。（潘耀昇攝）