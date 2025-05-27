記協指記者被查稅　李家超：記者無特權逃稅　團體不應姑息養奸

記協近期反映多間媒體記者被追稅，當中不少成員是獨立媒體記者，行政長官李家超今天（27日）出席行政會議前被問到事件令人懷疑政府是否針對獨立的媒體記者，他不點名回應對於「一啲人士」評稅及追稅的事情，表明稅務局查稅是依法盡責，記者都無特權犯法逃稅。他說真正的專業團體是應該提升行業水平，不應姑息養奸，假辦專業團體，助長成員犯法逃稅，嘗試向政府施壓，只會自暴其醜。



外交部長王毅。（Reuters）

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

外長王毅訪港簽國際調解院公約 李家超：高度重視

李家超表示，外交部宣佈建立國際調解院公約，簽署儀式5月30日在香港舉行，及後國際調解院會在香港成立，形容是極高層次的國際組織，國際地位如同海牙的國際法院。他指，調解院體現以和為貴的原則，國際法、完善國際秩序有效做法。他感謝中央對香港的支持，給特區重要國際地位，由設立籌備辦公室、談判、推動各方、在港舉行簽署儀式，體現中央支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議中心，王毅將親臨香港參與簽署儀式，當日近60國家以及20個國際組織出席。當日下午將有論壇，特區高度重視，會全力辦好活動。

他表示調解院成立體現國家維護國際法為基礎的努力，和平解決國際爭端掀開新篇章。他指，落戶香港帶來多方重大利益，第一提升香港國際地位，香港調解角色明顯提升，國際影響力明顯提升，一國兩制下實行普通法，有中英雙語的司法管轄區。第二，帶來很多經濟效益，服務需求創造工作崗位，包括調解員、翻譯員，推動酒店餐飲物流運輸等與會議經濟有關等工作崗位，帶來更多商機。第三，完善香港法治體系，推動香港調解文化的普及化，匯聚全球法律專才，集中香港調解，鞏固香港國際法律中心地位。

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

促進銀髮經濟工作組稍後公佈措施

另外，李家超提到施政報告成立促進銀髮經濟工作組，有兩個目的。第一可發揮領導力量，第二可結合政府社會商界的公私營力量，響應及服務銀髮需要，帶動經濟發展。今日稍後工作組有記者會，公佈5範疇的措施，包括促進銀色消費、發展銀色產業、推廣銀色品質保障、推廣銀色財務及保障安排、釋放銀色生產動力，政務司副司長稍後會公佈措施。

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

李家超：港鐵今年三宗事故情況嚴重 應急不足促加強演練

被問到港鐵將軍澳綫停駛事件，反映機制有無檢討空間，監察港鐵避免再發生同類事故，李家超表示關注港鐵公司今年3宗事故，尤其是上周四將軍澳綫停駛的事故，形容情況嚴重，反映港鐵處理應急的力量不足，目前有懲罰機制令到港鐵提升服務質素，但他強調今次事故反映港鐵在處理突發事故的不足之處。他指，運輸及物流局在立法會匯報，要求港鐵在一個月內提交調查報告和應對措施。李家超說，港鐵每日接載超過500萬乘客，除了要求改善制度外，更重要的是系統的保養維修和升級改良。

他提出四點要求，第一是港鐵要全面系統審視整個網絡，提升維修保養水平，設備和部件更新；第二，要加強應急和處理突發事件能力，包括事故通報和資訊發放等；第三，加強停運的交通安排，有效發佈信息，減少市民不便；第四，運流局等要發揮監督指導作用。

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

半價搭車日被指小恩小惠 李家超：任何意見都應綜合考慮

被問到港鐵現有機制下，有議員提及半價搭車優惠日是小恩小惠，李家超說，運輸及物流局已經在立法會匯報事件，並要求港鐵一個月內交報告，提出應變措施，亦有機制會對港鐵公司有懲處和補償，港鐵應該以積極態度去應對，任何意見都應綜合考慮。他重申，改善機制外，防範也要做好，令事故不會再次發生。他希望港鐵吸取教訓，做好系統的強化工作，政府部門也會全力落成。

至於會否要求港鐵給多些補償？李家超說要聚焦糾正問題，會處罰港鐵，但最重要是預防，要確保不會出現相似問題，如不幸出現問題就要補救。

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

精進建築釘牌 李家超：希望公屋供應影響減到最小

被問到精進建築釘牌預計對公屋建屋進度有什麼影響，李家超說政府很重視工地安全，事故涉事人士已經被依法起訴，且他們令人難以相信可確保建造安全，指屋宇署拒絕其續牌申請是正確的。

他指，必須妥善處理該公司承建的項目，包括三個公屋項目和一個政府大樓的工程，確保新承建商接手，要更加善用科技推動工地安全，例如組裝合成建築法等。李家超強調，已經敦促各部門，尤其房委會加強努力，將接手的工程盡快順利完成，希望公屋供應影響程度減到最小，努力追時間。

5月27日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（馬楚烽攝）

記協反映記者被查稅 李家超：記者無特權逃稅

記協近期反映多間媒體記者被追稅，當中不少成員是獨立媒體記者，被問到事件令人懷疑政府是否針對獨立的媒體記者，李家超表示對於「一啲人士評稅同埋追稅嘅事情」，根據香港法例，所有納稅人都要正確報稅、準時交稅，逃稅是可以被依法起訴，最高刑罰監禁三年，稅務局依法查稅停稅是依法盡責，無人有特權犯法，無人有特權逃稅，記者都無特權犯法逃稅。

他說真正的專業團體是應該提升行業水平，不應姑息養奸，假辦專業團體，助長成員犯法逃稅，嘗試向政府施壓，只會自暴其醜，政府對一切犯法行為，包括逃稅，一律依法追究責任。

哈佛大學（路透社）

哈佛遭禁收國際生 李家超：有需要再增八大非本地生學額

被問及美國哈佛大學遭禁止收國際生，會否促本地大學引入人才，確保他們來港就讀，李家超表示歡迎美國學生來香港的大學就讀，政府及八大會盡力協助因為歧視及不公平對待受影響的學生來香港讀書，政府會接觸哈佛大學舊生會。

對於八大，他表示已經提升了接收外國學生的配額，仍有空間接收外國學生來港就讀，有需要會增加八大非本地生學額。他表示，任何面對美國歧視及不公平對待，香港大門是打開的，歡迎來港就讀。