授勳2025｜經濟日報馮紹波、醫管前主席梁智仁、商人楊釗獲大紫荊

2025年授勳名單今天（1日）出爐，有427人獲勳銜，較去年少75人。獲頒最高榮譽大紫荊勳章的有3人，較去年少2人，今年上榜的分別是《香港經濟日報》集團主席兼創辦人馮紹波、有「牛仔褲大王」之稱的旭日集團董事長楊釗、醫院管理局前主席梁智仁。



政府讚揚馮紹波和楊釗對香港經濟發展有較深和重要貢獻。另一名獲大紫荊勳章的梁智仁是國際知名骨外科專家、中國科學院院士，專研脊柱外科和小兒骨科，政府讚揚他退休後繼續竭誠為公，畢生對香港作出超卓的貢獻。



2025年授勳名單今天（1日）出爐。（資料圖片）

427人獲授勳銜 較去年少75人

427人授勳名單，包括大紫荊勳章3人、金紫荊星章20人、銀紫荊星章29人、銅紫荊星章46人、銅英勇勳章3人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章12人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章46人、榮譽勳章111人、行政長官社區服務獎狀76人、行政長官公共服務獎狀81人。另外，有66人獲行政長官委任為太平紳士。

行政長官李家超祝賀所有得獎人士，感謝他們為香港作出重大貢獻，希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。

《香港經濟日報》集團董事長及創辦人馮紹波。（HKU）

三人獲大紫荊勳章 馮紹波獲讚揚貢獻香港經濟發展

獲頒最高榮譽大紫荊勳章的3人，包括《香港經濟日報》集團主席兼創辦人馮紹波、旭日集團董事長楊釗、醫院管理局前主席梁智仁。政府讚揚馮、楊兩人對香港經濟發展有較深和重要貢獻。

當中，馮紹波獲讚揚對媒體行業、經濟和教育發展貢獻尤深，亦積極推動香港成為全球金融樞紐，並致力提倡教育，及成立基金支持香港大學的發展和社會公益項目，亦一直秉持回饋社會的信念，建樹殊深。

旭日集團董事長楊釗（中華總商會）

「牛仔褲大王」楊釗上榜 政府讚揚長期促進兩地貿易合作

本身是香港中華總商會永遠榮譽會長的楊釗，有「牛仔褲大王」之稱，政府讚揚他長期促進香港與內地的貿易合作，致力凝聚商界力量，為拓展內地市場提供寶貴經驗，對香港經濟發展作出了重要貢獻。楊釗是佛教徒，政府亦讚揚他積極推動佛教文化的傳播與發展，支持佛教教育，通過佛教理念倡導社會和諧與包容，促進香港社會穩定和文化多元化。

醫院管理局前主席梁智仁（資料圖片／洪嘉徽攝）

醫院管理局前主席梁智仁獲頒大紫荊勳章

另一名獲大紫荊勳章的是梁智仁，他是國際知名骨外科專家、中國科學院院士，專研脊柱外科和小兒骨科，亦是世界矯形及創傷外科協會的首位華人主席。

政府讚揚他退休後繼續竭誠為公，先後擔任香港公開大學校長和醫院管理局主席，憑藉超過五十年的教學、學術研究和行政管理經驗，畢生對香港作出超卓的貢獻。