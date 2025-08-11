港區人大代表走進新疆棉田「打卡」　霍啟剛籲支持國潮推廣

港區全國人大代表視察團今日（8月11日）完成對新疆維吾爾自治區的8日訪問，行程尾聲到訪當地棉花種植基地，團員霍啟剛穿著「新疆棉」T恤讃「新疆棉不僅質量高，整個產業也實現了優化升級」。他呼籲支持國潮衣著品牌。另一團員陳曼琪則讚歎，新疆棉田採用自動化作業，效率超乎想像。



西方國家前幾年曾以新疆發生針對少數民族的「強迫勞動」為由抵制新疆棉花，中方斥責西方對華作出子虛烏有的抹黑，，有國際國際品牌因拒用新疆棉而遭內地網民杯葛。



陳曼琪走進新疆棉田打卡（陳曼琪微博）

霍啟剛著新疆棉打卡：新疆棉優質

霍啟剛於微博發佈貼文稱視察了新疆棉田，又到訪了其朋友開設的紡織公司，他親自穿上使用新疆棉花製造T恤「打卡」，稱讚新疆棉優質，產業現代化科技化水平很高。他又表示，談論文化自信及國潮時，服裝品牌亦很關鍵，呼籲多推廣中國品牌，助力民族品牌走向國際。

霍啟剛籲多推廣中國品牌，助力民族品牌走向國際（霍啟剛微博）

陳曼琪走進新疆棉田 讚全程機械化加數字化管理

另一港區人大代表陳曼琪亦在微博上發佈身處新疆棉田的照片。她表示，當地農民只需一部手機，就能遙控灌溉、實時監測蟲害，全程機械化加數字化管理。她慨嘆，眼前一望無際的棉田，竟只需7人團隊就能運作，而一台巨型農業機械的效率更相當於1,000名工人。她說，當地採取無人化採收，自動採棉機作業，效率超乎想像。

陳曼琪另總結道，今次新疆考察意義深遠，親眼見證新疆在國家支持下取得的跨越式發展，令其更堅定對深化香港與新疆合作的倡議。她表示，新疆的發展是國家治理成就的縮影，香港應積極發揮「一帶一路」節點作用及專業服務優勢，與新疆在文化共融、法治共建、經貿共贏上深化合作，攜手貢獻國家高質量發展。

吳秋北：香港與新疆加強交流合作前景廣闊

工聯會會長吳秋北昨日代表視察團在與新疆官員的交流座談會上發言時則指出，通過此次視察深刻認識到，香港與新疆加強交流合作前景廣闊、大有可為，香港既可發揮國際金融中心優勢，為新疆提供多元化融資渠道和專業金融服務，亦可藉着與新疆加強人文交流互鑒，增進理解與認同。