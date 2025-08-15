旅遊發展｜劉國勳倡全面開放新界禁區　活化沙頭角、重建口岸

今日（15日）是全國生態日，民建聯新界立法會議員劉國勳召開記者會，就「活化沙頭角」提出多項短中長期建議，他建議北都辦及文體旅局發揮統籌角色，認證本地漁船為「水上的士」、簡化禁區紙網上申請及開放禁區、重建沙頭角口岸、保留歷史建築的同時加入現代旅遊元素等，釋放地區旅遊潛力，促進新界北經濟發展，並加強與內地的互動。



2023年發布的《北部都會區行動綱領》中，沙頭角被納入「藍綠康樂旅遊生態圈」發展規劃。劉國勳批評「政府除了賦予一個名稱外，資源、政策、研究的支持都不足夠」。



劉國勳冀推「藍綠康樂旅遊生態圈」

《北部都會區行動綱領》提出於最東部三個位置發展「藍綠康樂旅遊生態圈」，包括沙頭角、 印洲塘及沿海村落和外島、紅花嶺及蓮麻坑，惟一直未有具體細節。

劉國勳昨日（14日）與多名北區區議員，聯同沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪、北區民政事務專員卓穎然，以及北部都會區統籌辦事處、旅遊事務署、文體旅局、環境及生態局、食環署、運輸及物流局、運輸署的代表到沙頭角視察，並就推動「藍綠康樂旅遊生態圈」進行交流。

劉國勳希望北部都會區統籌辦事處及文體旅局能發揮統籌角色，協調各部門加快落實活化計劃，並結合未來中英街開放旅遊計劃，帶動新界北的經濟發展。

放寬禁區 重建口岸

劉國勳建議政府部門及持份者儘快就「藍綠康樂旅遊生態圈」做好整體規劃研究，結合沙頭角打鼓嶺一帶的旅遊資源，打造特色生態旅遊路線。他希望政府放寬土地及旅遊配套的審批限制，增加發牌，鼓勵發展民宿、農莊及食肆。民建聯北區區議員高維基建議重建沙頭角口岸，並改善周邊的配套設施，便利居民與旅客往返。

此外，劉國勳提議政府重新檢視未開放的400公頃禁區。他指出，「禁區的歷史任務已經完成，除了邊境、過境設施的管制站外，應該全面開放所有禁區」。

對於開放禁區令走私增多的潛在風險，劉國勳認為在過渡期內可以採取專線小巴的方式進入禁區，並採取分階段、限制人數開放旅遊名額的方式消除居民的擔憂。他又認為，政府需要改善邊境禁區紙的網上申請服務，推動即時預約及簡化流程，以方便遊客進出沙頭角，促進沙頭角與內地的互動交流。

活化歷史街區與離島旅遊發展

劉國勳表示，因為人流過少，沙頭角街市中的舖頭有三分之二都沒有營業，經營情況困難，停車場設施亦存在老舊問題。他提出重建街市和停車場為多層市政大樓，並在過渡期內加裝冷氣、重新規劃空間及增設旅客中心。此外，為改善區內交通，他建議擴闊沙頭角公路，並引入綠色智慧集體運輸系統。

「新樓街是沙頭角的歷史悠久的街道」，劉國勳建議在活化過程中保留其傳統特色，同時引入特色市集、文化展覽及露天茶座等現代元素，打造成沙頭角的新地標。

為進一步開發沙頭角的旅遊資源，他建議將吉澳、鴨洲、荔枝窩等地納入2011年開始實施的「離島遊計劃」，並希望政府為本地漁船發牌，認證為水上的士，「既可以服務本地居民，又可以便利遊客」。