啟德捷運｜終點延伸至油塘站？運流局無「落閘」透露已預留空間

全長約3.5公里的啟德智慧綠色集體運輸系統方案上月刊憲，走線連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，共設六個車站。A4聯盟九龍中立法會議員楊永杰向運輸及物流局副局長廖振新爭取將總站延伸至港鐵油塘站，並希望減低噪音等。當局回應時無「落閘」，透露延伸線涉及跨海工程，成本高昂，惟「設計上已預留延伸的空間」。



啟德捷運終點延伸至油塘站？運流局透露已預留空間

楊永杰日前聯同多名九龍城區區議員與廖振新會面，就九龍城區交通議題反映意見。他今日（26日）在社交平台表示，兒童醫院及全科醫院啟用時，每年區內將人流量過千萬，為區內交通帶來巨大壓力，關注啟德醫院交通配套。他促請政府在將啟德綠色集運系統總站，延伸至港鐵油塘站，並改善現有走線、減低噪音及減少對民居景觀影響。

政府提出啟德智慧綠色集體運輸系統方案，車站數目6個。（運輸及物流局FB）

局方回應時並無「落閘」斷言不可行，更透露延伸線涉及跨海工程且成本高昂，惟「設計上已預留延伸的空間」，方便未來延續鐵路的網絡到不同站點。現階段政府將優先改善醫院周邊步行環境、加強接駁交通，並研究先在兩間醫院位置加建有蓋行人路。

楊永杰日前聯同多個九龍城區區議員與廖振新會面，就九龍城區交通議題反映意見。（楊永杰Facebook）

楊永杰倡整合九龍城區三個駕駛考試場 運輸署：搬遷困難

會上亦討論窩打老道山嚴重塞車問題，九龍城區議員賴彥宗和劉婉燕議員指出，該區設國際學校車輛及駕駛考試場，是引致交通擠塞的關鍵。楊永杰建議整合區內三個考場，緩解該區的交通壓力。

運輸署坦言市區覓地搬遷考場困難，正調整交通燈號疏導車流，並研究擴闊路口可行性。