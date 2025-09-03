中國閱兵｜李家超：彰顯國家軍隊捍衛主權能力　香港要作更大貢獻

抗戰勝利80周年的閱兵儀式今早（3日）在北京天安門舉行。率領約360人特區代表團參加的行政長官李家超表示，今次參閱的武器裝備都是國產現役主戰裝備，不少新型裝備第一次對外展示，形容「充分彰顯國家軍隊在捍衛國家主權、安全、發展利益，以及維護世界和平的強大能力」。李家超鼓勵市民全面立體地認識抗戰歷史，「作出我們更大的香港貢獻！」



九三閱兵，東風-61陸基洲際導彈。（香港01直播截圖）

李家超形容「最振奮」：均為國產現役主戰裝備

李家超今日（3日）在閱兵儀式後，於社交平台分享觀後感，形容令他最振奮的是今次屬全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵，參閱的武器裝備都是國產現役主戰裝備，不少新型裝備第一次對外展示。

充分彰顯國家軍隊在捍衛國家主權、安全、發展利益，以及維護世界和平的強大能力。 李家超

約360人代表團赴京觀禮 李家超：顯示中央對香港重視

今次李家超率領由約360位由香港各界人士組成的代表團赴京觀禮，包括政府主要官員，司法機構、立法會和區議會的代表，參與抗戰愛國人士、老戰士及其遺屬，以及來自地區、商界及中資企業、教育、創科、專業服務等不同社會界別人士。李家超認為，這充分顯示中央對香港特區的重視。

特首李家超率領由約360位由香港各界人士組成的代表團赴京參加閱兵儀式。（李家超Facebook）

呼籲市民全面立體地認識抗戰歷史

李家超又說，香港正邁向「由治及興」的關鍵時期，必須以堅定意志維護國家主權、安全、發展利益。他鼓勵市民更全面立體地認識抗戰歷史，銘記先烈抗爭犧牲鑄造的和平，珍惜和平年代的安寧。他強調，要在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的進程中，「作出我們更大的香港貢獻！」