中國閱兵｜北京向112位抗戰老兵頒發80周年紀念章　最年長100歲

9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日。根據國家公布的安排，以中共中央、國務院、中央軍委的名義，向健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發「中國人民抗日戰爭勝利80周年」紀念章。



近日，駐京老幹部局某綜合服務保障中心舉行「銘記歷史、致敬英雄——中國人民抗日戰爭勝利80周年」紀念章頒發活動，向112位抗戰老兵致以崇高敬意。

當天一大早，老兵們換上整潔軍裝，莊重地將一枚枚紀念章別在胸前。他們迎來一份特殊榮譽——受領「中國人民抗日戰爭勝利80周年」紀念章。據悉，這批老兵中，年齡最大的已100歲，黨齡最長的達84年。這些曾在抗戰烽火中出生入死的老戰士，戰後又投身和平建設，歷經歲月而初心不改，將最寶貴的時光奉獻給人民和黨。

紀念章沉甸甸地承載著歷史與敬意，不僅是對老兵功勳的肯定，更是國家與人民永遠銘記他們犧牲與奉獻的見證。

老兵感言：盼再見下一枚紀念章

100歲的抗戰老兵趙偉動情說：「我今年100歲了，8月15日就是100歲，國家又給我一個生日禮物。」

現年96歲的儲渭老人，2015年曾以抗戰老兵方隊成員身份，參加紀念抗戰勝利70周年閱兵式。他領到這份特殊禮物時，難掩激動之情：「我當兵的時候不到15歲，現在老戰友已經不太多了。經歷了14年的抗日戰爭，今天我們生活在幸福的時代，這是黨的關懷，這是我們不能忘記的。」

同樣96歲的郝運法回憶說：「我跟着共產黨80年，我15歲參加八路軍，今年是96歲。這塊紀念章，是無數先烈的鮮血鑄造的，我現在非常激動，我們現在國家強了，軍隊強了。」

97歲的唐士鴻展示胸前佩戴的多枚紀念章：「我這是60周年的紀念章，這是70周年紀念章，今天發了第三枚，80周年紀念章，你說我能不高興嗎。我希望有生之年，能夠再給我看到一個紀念章。」據悉，一些老兵因身體原因未能親自到場，工作人員亦專程將紀念章送到他們家中。