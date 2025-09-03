中國閱兵｜抗戰勝利80周年紀念大會今早舉行　受閱部隊提前準備

【中國閱兵/閱兵時間/九三閱兵/抗日戰爭/抗戰勝利】9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日。當天上午9時，北京天安門廣場舉行紀念大會。當天上午9時，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。在紀念大會開始前，受閱部隊早上提前準備。



+ 6

應中國國家主席習近平邀請，26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。應中國政府邀請，一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人、前政要將出席紀念活動。來自俄羅斯、美國、英國、法國、加拿大等14個國家的50位友人或其遺屬代表將應邀出席。

外交部部長助理洪磊說，參加今年紀念活動的外方嘉賓主要有三方面特點。首先是級別高。外國國家元首和政府首腦來出席的人數眾多，這體現出各國對中方舉辦這次紀念活動的高度重視和對中國人民的友好情誼。二是代表性強。出席人員覆蓋了世界五大洲，表明國際社會對中國抗戰的歷史貢獻和世界意義的普遍認可。三是參與面廣。既有政府人士，也有民間人士，很多國際友人和他們的遺屬在中國家喻戶曉。

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵說，這次閱兵是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動重要組成部份，參閱力量要素全，結構編成體系化，武器裝備數量多，初次亮相佔比高，是進入新時代新征程人民軍隊政治建軍新風貌、力量結構新布局、現代化建設新進展、備戰打仗新成效的一次集中展示。

當天晚上8時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》在北京人民大會堂舉行，習近平等將出席觀看。