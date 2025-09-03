中國閱兵｜警隊一哥率15人上京觀禮　助理國安處長、監管處長同行

抗戰勝利80周年的閱兵儀式今早（3日）在北京天安門舉行。特區代表團約360人赴京參與，包括一行15人的警隊代表團，團員除了有警務處處長周一鳴，還有監管處處長趙詠蘭，以及助理國安處長王忠巡。周一鳴表示第一次參觀現場閱兵，感到無比光榮與振奮。



坐在警隊代表團旁邊的包括剛退休辭任警察隊員佐級協會主席的林志偉，他接受《香港01》訪問時說今次看閱兵大開眼界，對於成為中國人抱著感恩和幸福之心。



周一鳴率領警隊代表團 一行15人隨特區代表團出席閱兵。（香港警察FB）

警隊一哥率15人上京 助理國安處長、監管處長同行

警隊代表團一行15人隨特區代表團出席閱兵，團員除了有周一鳴，還有監管處處長趙詠蘭、今年四月被美國制裁的助理國安處長王忠巡、公共關係部總警司梁仲文等。

周一鳴說為國家從抗戰勝利到今日的強大發展感到自豪， 並向為國捐軀的英雄們致以最崇高敬意； 同時，為國家來之不易的和平發展成就感到自豪。他說香港警隊的任務就是維護好國家安全及社會穩定，才能為國家發展開創更美好未來。

退休警員佐級協會主席林志偉：大開眼界 深受感動

有份出席閱兵的包括剛退休的警察隊員佐級協會前主席林志偉，他向《香港01》表示今次看閱兵大開眼界，對國家強大深受感動，中國人民幸福感和獲得感愈來愈多，感謝建國後的國家領導人不同時代的建設，才令國家有今天的成就，保護人民免受強權威迫。他說，先烈前輩犧牲才有今天成就，對於成為中國人抱著感恩和幸福之心。