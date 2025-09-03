中國閱兵｜羅淑佩觀禮對軍容感震撼　憶少時讀入侵歷史感切膚之痛

抗戰勝利80周年的閱兵儀式今早（3日）在北京天安門舉行。特區代表團約360人赴京參與，全數15名局長離港觀禮。其中，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀禮後，對軍容感震撼，十分榮幸見證國家以最莊嚴的方式紀念抗戰勝利。她憶起少時讀近代史，讀到自清中葉後，中華民族飽受外敵入侵，被迫割地求和，形容身為中國人深深感受到切膚之痛。



9月3日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在北京觀賞抗戰勝利80周年的閱兵儀式。（羅淑佩FB）

今次受閱的包括「驚雷-1」空基遠程導彈、「巨浪-3」潛射洲際導彈、「東風-61」陸基洲際導彈、「東風-31」新型陸基洲際導彈等。羅淑佩在Facebook上撰文指，今天首次集中展示國家陸、海、空軍「三位一體」的戰略核力量，形容是國家的戰略「王牌」。壓軸登場的12台大型導彈運輸車，載着「東風-5C」液體洲際戰略核導彈，威懾效果強大。

9月3日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在北京觀賞抗戰勝利80周年的閱兵儀式。（羅淑佩FB）

她引述國家主席習近平提到人類命運休戚與共，只有各國各族平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源。面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇時，中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

9月3日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左二）在北京觀賞抗戰勝利80周年的閱兵儀式。（羅淑佩FB）

羅淑佩說中國是和平之邦，只有國家強大，軍力堅強才可以保護國土不受侵略。

少時讀近代史讀到自清中葉後，中華民族飽受外敵入侵，被迫割地求和，身為中國人深深感受到切膚之痛！ 羅淑佩

9月3日，一眾高官在北京觀賞抗戰勝利80周年的閱兵儀式。（羅淑佩FB）

羅淑佩說80年前的抗戰勝利，是中華民族飽受百年屈辱後面對外敵的首次全面勝利，意義重大，形容今次閱兵展出的國產現役主戰裝備，不少都是第一次對外展示，不僅宣示國家新時代國防和軍隊建設的成就，更向世界宣示了中國人民銘記歷史、珍愛和平，堅決捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果。

習主席在檢閱方隊後乘車駛回天安門途中，受閱官兵齊聲高呼：「聽黨指揮！能打勝仗！作風優良！正義必勝！和平必勝！人民必勝！」文明之師、威武之師、和平之師，軍容的確令人感到非常震撼！ 羅淑佩