抗戰勝利80年｜郊野公園9地點立牌紀念　謝展寰：展現民族精神

漁農自然護理署（漁護署）今日（9月5日）在馬鞍山郊野公園西貢企嶺下西沙路舉行香港中共抗戰遺址紀念牌匾揭牌儀式，環境及生態局局長謝展寰致辭時表示，揭牌儀式既是紀念抗戰人士無懼犧牲，保家衞國的精神，亦要讓更多市民及下一代認識這段重要歷史，從中領略歷史智慧和民族精神。



9月5日，漁農署在馬鞍山郊野公園西貢企嶺下西沙路舉行香港中共抗戰遺址紀念牌匾揭牌儀式，環境及生態局局長謝展寰致辭。（政府新聞處）

謝展寰與中聯辦新界工作部副部長王卉、立法會議員李世榮和林素蔚、漁護署署長黎堅明，以及西貢北約鄉事委員會第一副主席林啤一同為揭牌儀式主禮。謝展寰表示，企嶺下是抗戰期間「秘密大營救」的重要渡海據點，抗日文化人士輾轉抵達企嶺下海灣，渡海撤離香港。

9月5日，漁農署在馬鞍山郊野公園西貢企嶺下西沙路舉行香港中共抗戰遺址紀念牌匾揭牌儀式，（左起）立法會議員林素蔚、漁護署署長黎堅明、環境及生態局局長謝展寰、中聯辦新界工作部副部長王卉、立法會議員李世榮及西貢北約鄉事委員會第一副主席林啤為紀念牌匾揭牌。（政府新聞處）

為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，特區政府梳理了全港逾40個抗戰遺址的資料，列於紀念網站，並在遺址所在地竪立紀念牌匾。其中，漁護署在位於郊野公園九個地點的香港中共抗戰遺址設置紀念牌匾，傳承愛國精神。

