抗戰勝利80年｜許正宇訪大嶼山遺址 感受游擊隊殊死抗爭精神
撰文：馮子健
出版：更新：
今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。財經事務及庫務局局長許正宇近日到大嶼山的羅漢寺，實地了解抗戰歷史。他表示，羅漢寺前身為抗戰時期大嶼山中隊的駐地，置身其中感受到當年游擊隊殊死抗爭的精神。
引詩句讚遊擊隊員抗敵精神
許正宇介紹指，羅漢寺前身為抗戰時期大嶼山中隊的駐地。1943年，游擊隊曾因叛徒出賣遭日軍夜襲包圍，幸得及時撤退，避過一場生死危機。翌年，日軍出動飛機轟炸羅漢岩，炸彈誤落石門甲村，無人傷亡。
到訪羅漢寺，許正宇引述劉禹錫的《蜀先主庙》：「天地英雄氣，千秋尚凛然」，稱沒有當年游擊隊員的捨身抗敵，就沒有今天的安定繁榮。
許正宇及後參觀當年中隊駐紥的羅漢岩，瞥見寺內一棵果樹，聽說是會結出大樹菠蘿，無人刻意照料卻依然茁壯結果。他形容，仿佛山川有靈、萬物自有生機。歷史風雲變幻，但其精神將薪火相傳，代代不息。他指，民族記憶薪火相傳，年輕一代要明白，和平來之不易，家國情懷尤需珍惜。
抗戰勝利80年｜楊何蓓茵帶公務員訪西貢遺址 籲年輕人以史為鑑中國閱兵｜出席抗戰勝利紀念活動 許正宇︰銘記歷史、向英雄致敬中國閱兵｜政協顏寶鈴第四次觀禮熱淚盈眶 稱展示國富軍強實力中國閱兵｜七成獲邀上京立法會議員有望連任？譚耀宗：一樣還一樣中國閱兵｜鄭雁雄與港區人大觀禮 轉任教科文衛副主任後首現身中國閱兵｜何永賢現場觀禮感自豪與光榮 曬6名女官員合照中國閱兵｜何君堯：普京見到內心怎想？我說像喝酸奶 總有酸溜溜中國閱兵｜甯漢豪第二次觀禮感大開眼界 展現大國強盛風範中國閱兵｜李慧琼：緬懷先烈非簡單悼念 霍啟剛：安穩因國家強大中國閱兵｜林定國憶父親被日軍迫換軍票 爭取索賠至離世仍未如願