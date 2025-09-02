抗戰勝利80年｜全港遺址立牌匾　高官連日參觀　籲市民憶苦思甜

抗日戰爭勝利80周年，特區政府整理了超過40個抗戰遺址的資料，民政事務總署今日（9月2日）表示，多區民政處已在區內抗戰遺址優化周邊環境，加設紀念牌匾、史實資訊牌等。特區政府高官連日來亦紛紛參觀抗戰展覽、抗戰遺址等，以示銘記歷史。



繼上周六（30日）行政長官李家超與文化體育及旅遊局局長羅淑佩參觀香港抗戰及海防博物館，多位高官連日來分別到訪位於全國不同地點的抗戰遺址，它們當中不少新豎立了「香港中共抗戰遺址」牌匾，介紹其與抗戰歷史的關係。政制及內地事務局局長曾國衞在政制局社交平台上表示，市民大眾尤其是年輕新一代，應多參觀意義重大的抗戰遺址，憶苦思甜。他又警告「一些野心勃勃的人和國家」，不要妄動干戈，挑起事端，試圖破壞和平，否則必會自招其禍、自取滅亡。



政務司副司長卓永興到訪黃毛應玫瑰小堂，廣東人民抗日游擊總隊（東江縱隊前身）於1942年2月3日，在該址成立港九大隊。（卓永興FB）

卓永興、甯漢豪到訪港九大隊成立地點

政務局副司長卓永興與發展局局長甯漢豪分別透露，，他們各自走訪位於西貢的黃毛應玫瑰小堂和，憑弔抗日英烈。黃毛應村位於西貢大網仔附近，是一條約有十多戶的客家村落。村內的天主教堂「玫瑰小堂」建立於1940年，卓永興介紹，廣東人民抗日游擊總隊（東江縱隊前身）於1942年2月3日在該址成立港九大隊，當時全村14個青年有6人加入港九大隊。

卓永興另外到訪了蠔涌車公古廟，這座廟宇已有400多年歷史，屬一級歷史建築。抗戰期間，港九大隊沙田短槍隊以該廟作為據點，經常聚會和部署行動，多次成功襲擊日軍，肅清漢奸和特務。

黃毛應玫瑰小堂和蠔涌車公古廟的門外，都豎立了一個「香港中共抗戰遺址」牌匾。卓永興表示，認識歷史、記取歷史的教訓和先烈的犧牲，有助傳承愛國主義精神、珍視世界和平，並為開創國家更美好的未來，作出貢獻。

發展局局長甯漢豪參觀位於西貢的黃毛應玫瑰小堂。這座二級歷史建築是廣東人民抗日游擊隊港九大隊成立地點。（發展局FB）

甯漢豪則表示，我們今天能夠過着安穩和平的生活，全賴80年前無數奮勇抗日的烈士。她祈願為國捐軀的烈士們安息，並強調必須牢記歷史，為締造和平貢獻力量，讓世界各地人民過着幸福和平的日子。

9月2日，財政司副司長黃偉綸到訪西貢沙角尾村育賢書室，當地在香港淪陷期間，曾被港九大隊用作抗日據點。（黃偉綸FB）

黃偉綸訪西貢育賢書室 曾存放日軍潰逃遺下槍械武器

財政司副司長黃偉綸今日到訪了西貢沙角尾村育賢書室，並與四位村長作交流，緬懷抗日組織東江縱隊港九獨立大隊，在港英勇抗日的珍貴歷史。西貢是港九獨立大隊的大本營，育賢書室在香港淪陷期間，曾被港九大隊用作抗日據點，亦曾被日軍佔用。日軍潰逃後遺下的大量槍械武器，曾存放書室一段時間，後來上交東江縱隊駐香港辦事處。

曾國衞：市民多參觀抗戰遺址 憶苦思甜

政制及內地事務局局長曾國衞到西貢舊墟位於西貢大街18號的「不夜天」茶座抗戰遺址參觀。地區代表之一的西貢街坊會總理李福康、西貢區議會前主席吳仕福向他介紹，抗日戰爭期間，西貢是重要的抗戰據點，在此成立的東江縱隊從事敵後工作，包括營救盟軍戰俘，以及協助護送文化名人和民主人士逃離本港等。

曾國衞到西貢舊墟位於西貢大街18號的「不夜天」茶座抗戰遺址參觀。（政制及內地事務局Facebook）

曾國衞表示，抗戰遺址充分展示了中華民族不屈不撓、抵抗外來侵略的光輝精神，也見證香港與祖國從來血肉相連的緊密關係，和抗戰期間的積極重要貢獻。他鼓勵市民大眾尤其是年青新一代，多參觀意義重大的抗戰遺址，憶苦思甜。

曾國衞警告「一些野心勃勃的人和國家」，不要妄動干戈，挑起事端，試圖破壞和平，否則必會自招其禍、自取滅亡，「這是歷史的必然，更是抗戰勝利的鐵證」。

林定國在社交平台以短視頻的方式講解抗戰遺址。（林定國FB）

林定國訪儒林臺 張國鈞介紹八路軍遺址

律政司司長林定國今日（2日）在社交平台發布參觀抗戰情報觀察站舊址的短視頻。現在的上環儒林臺8號在抗戰時曾作為東江縱隊港九獨立大隊的情報觀察站。林定國介紹，1944年住在儒林臺8號的文淑筠曾透過窗口以望遠鏡觀察敵艦位置，幫助聯軍第十四航空隊精準炸毀日軍軍艦。

張國鈞介紹八路軍駐港辦事處遺址。（張國鈞FB）

律政司副司長張國鈞則介紹了位於律政中心附近的八路軍駐香港辦事處的遺址。張國鈞指出，該辦事處是抗戰初期中國共產黨在香港的核心領導機構。在1938年1月設立時位於皇后大道中18號一棟大廈的二樓（現時地址則為皇后大道中20-20B號太平行），並使用「粵華公司」經營茶葉生意作掩護，積極發展華南抗日力量。

檳榔灣村公所外由民政事務總署豎立的資訊牌。（何永賢fb相）

何永賢參觀港九大隊舊址 遇92歲抗日老兵

房屋局局長何永賢昨日（1日）聯同副局長戴尚誠，到西貢檳榔灣五塊田參觀港九大隊市區中隊部駐地舊址，於村公所資訊牌前獻上花束，向抗日戰士表達敬意。參訪期間偶遇92歲抗日老兵劉炳安，人稱「安叔」。他9歲時曾任「小鬼通訊員」，冒險往返西貢及中環、銅鑼灣等地傳遞情報。安叔精神矍鑠，娓娓道來當年情報摺疊技巧、赤腳跋涉的經歷，並展示勳章與歷史照片，分享當年的抗戰故事。

創新科技及工業局局長孫東參觀烏蛟騰抗日游擊隊駐地舊址。（孫東FB）

孫東到烏蛟騰村訪游擊隊駐地遺蹟

創新科技及工業局局長孫東則到訪了位於北區的烏蛟騰村游擊隊駐地舊址。孫東今日在社交表示，烏蛟騰村是抗日戰爭時期東江縱隊港九獨立大隊的重要據點之一，當時有不少村民協助和加入游擊隊，投身抗日運動。烏蛟騰村第三段25號村屋正是港九大隊其中一個駐地，當年游擊隊便在此屋分析情報及舉行會議，對於當時指揮抗日活動有着重要作用。

保安局局長鄧炳強保安局青年領袖參觀沙頭角抗戰紀念館。（鄧炳強FB）

鄧炳強率保安局青年領袖訪沙頭角羅氏大屋

保安局局長鄧炳強帶領一班保安局青年領袖到沙頭角羅氏大屋參觀。該址現為沙頭角抗戰紀念館。鄧炳強形容，他曾多次到訪這個歷史建築，它承載着值得被世人傳頌的「抗戰第一家」壯烈事跡，裏面有不少戰時珍貴文物。他向同行的年輕人講解國家在抗戰時期承受的苦難與奮鬥歷程，以及羅氏家族不畏犧牲、挺身衛國的精神，希望他們透過這段血淚史，深刻體會國家從苦難走向強大的歷程，傳承愛國初心，自強不息，守護家國。

盧寵茂到訪屯門龍鼓灘的「劉春祥抗日英雄羣體紀念碑」。（醫務衞生局Facebook）

盧寵茂到訪劉春祥抗日英雄羣體紀念碑

醫務衞生局局長盧寵茂則到訪屯門龍鼓灘的「劉春祥抗日英雄羣體紀念碑」，向12名龍鼓洲抗日英烈致敬，該紀念碑2023年揭幕。

醫衞局在社交平台介紹相關歷史指，1943年5月的一個晚上，港九大隊大嶼山中隊長劉春祥帶領6名班排骨幹，駕船往龍鼓灘準備開闢新的根據地。船駛至龍鼓、沙洲兩個小島附近的海面時，突然遭日軍炮艇伏擊，劉春祥等英勇應戰，但敵我力量過於懸殊，激戰後木船被擊沉，劉春祥等7位戰士和船家梁克一家五口壯烈犧牲。