立法會選舉｜陳國基：全面推進籌備工作　功能組別將採用電子點票

2025年選舉委員會界別分組補選昨天舉行，政務司司長陳國基表示，今次補選標誌完善選舉制度後又一次成功實踐，進一步鞏固了「愛國者治港」。他提及今次補選首次應用了新的電子點票系統，過程順利，年底立法會選舉的功能組別投票亦將採用該系統。



今次補選共有28 名候選人競逐來自六個界別分組的21個席位。陳國基在社交網頁發文稱，儘管昨天天氣不穩，但無阻選民履行公民責任的決心，整體投票率超過97%。

9月7日，選舉委員會補選投票結束後，在會於會展的中央點票站進行點票。（鄭子峰攝）

陳國基指出，選舉委員會是香港特別行政區選舉制度的重要組成部分，匯聚社會各界的精英代表，肩負着提名和選舉行政長官、提名立法會選舉候選人，以及選出40位立法會議員的重要職能。

今年12月7日將會舉行新一屆立法會換屆選舉，選委會委員將提名並選出40名真正愛國愛港、有志服務社會、具能力與擔當的立法會議員。 政務司司長陳國基

7月30日，政務司司長陳國基出席立法會前廳交流會後會見傳媒。（馮藹怡攝）

立法會選舉提名期10.24開始 12.7投票

他又提到，立法會換屆選舉提名期將於10月24日展開，特區政府正全面推進各項籌備工作，包括選舉工作人員招募和培訓、投票與點票安排、採購物資和物流管理、數據系統、保安等，務求周全準備，確保選舉在公平、公正、安全、有序的環境下進行。