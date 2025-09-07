選委會補選｜電子點票順利 陸啟康：年底立會選舉功能組別採用
2025年選舉委員會界別分組補選今日（7日）舉行，28名候選人競逐六個界別分組共21個選任委員席位，相關界別分組投票人及獲授權代表共3600人。投票在傍晚6時結束，晚上9時左右完成點票，共有3534名已登記投票人投了票，投票率達97.33%。
選舉管理委員會主席陸啟康法官在全部點票結果公布後見記者，表示今次點票首次使用新的電子點票系統，整個過程非常順利，又指一直密切留意天氣變化，選管會因應極端天氣啟動安排，在八號風球前順利完成投票和點票工作。他指，整體而言選管會滿意今次安排，稍後會認真檢討，三個月內向行政長官提交報告。
立法會選舉安排更複雜 「今次選舉提供實習機會」
被問到年底立法會選舉會否使用該新系統，陸啟康表示新系統一定有幫助，因為不需要先把選票分開再點票，會在年尾立法會選舉的功能界別選舉使用該系統，他又指，屆時立法會選舉安排更複雜，今次選舉提供了實習機會。
今次選舉各分組出結果的速度明顯較2021年選委會選舉更快，陸啟康表示，「設備好咗之後的確快咗」，但不會將兩次選舉直接比較。他強調，每一次選舉後都會檢討，重申今次選舉程序順暢。
被問對選舉及投票率看法 曾國衞連答兩次滿意
政制及內地事務局局長曾國衞被問及是否滿意今次選舉和投票率時，則連說兩次滿意。
今次選舉共涉28個分組界別，當中22個界別的候選人在沒有競爭下自動當選，有競爭的6個分組包括商界（第三），建築、測量、都市規劃及園境界，科技創新界、勞工界、港九三會界別和新界三會界別。
當選新界三會選委：冀找到能人志士入立法會
競爭最大的是「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表」界別，8個候選人競逐6席，其餘界別的候選人均較空缺席位多1人。當選者將有權提名及選出行政長官，以及選出選委界立法會議員。
當選的新界三會選任委員王槐裕表示，希望可以將所有人的心聲傳給政府。被問到提名立法會議員準則時，他強調，要找到可以幫助未來香港發展的能人志士。
