選委會補選｜電子點票順利　陸啟康：年底立會選舉功能組別採用

2025年選舉委員會界別分組補選今日（7日）舉行，28名候選人競逐六個界別分組共21個選任委員席位，相關界別分組投票人及獲授權代表共3600人。投票在傍晚6時結束，晚上9時左右完成點票，共有3534名已登記投票人投了票，投票率達97.33%。



選舉管理委員會主席陸啟康法官在全部點票結果公布後見記者，表示今次點票首次使用新的電子點票系統，整個過程非常順利，又指一直密切留意天氣變化，選管會因應極端天氣啟動安排，在八號風球前順利完成投票和點票工作。他指，整體而言選管會滿意今次安排，稍後會認真檢討，三個月內向行政長官提交報告。



立法會選舉安排更複雜 「今次選舉提供實習機會」

被問到年底立法會選舉會否使用該新系統，陸啟康表示新系統一定有幫助，因為不需要先把選票分開再點票，會在年尾立法會選舉的功能界別選舉使用該系統，他又指，屆時立法會選舉安排更複雜，今次選舉提供了實習機會。

9月7日，選舉委員會補選結果公布後，選舉管理委員會主席陸啟康見記者。（何夏怡攝）

今次選舉各分組出結果的速度明顯較2021年選委會選舉更快，陸啟康表示，「設備好咗之後的確快咗」，但不會將兩次選舉直接比較。他強調，每一次選舉後都會檢討，重申今次選舉程序順暢。

政制及內地事務局局長曾國衞對今次選委會補選過程及投票率表示滿意。（何夏怡攝）

被問對選舉及投票率看法 曾國衞連答兩次滿意

政制及內地事務局局長曾國衞被問及是否滿意今次選舉和投票率時，則連說兩次滿意。

今次選舉共涉28個分組界別，當中22個界別的候選人在沒有競爭下自動當選，有競爭的6個分組包括商界（第三），建築、測量、都市規劃及園境界，科技創新界、勞工界、港九三會界別和新界三會界別。

當選新界三會選委：冀找到能人志士入立法會

競爭最大的是「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表」界別，8個候選人競逐6席，其餘界別的候選人均較空缺席位多1人。當選者將有權提名及選出行政長官，以及選出選委界立法會議員。

當選的新界三會選任委員王槐裕表示，希望可以將所有人的心聲傳給政府。被問到提名立法會議員準則時，他強調，要找到可以幫助未來香港發展的能人志士。