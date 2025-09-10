一帶一路論壇｜李家超：香港擁「雙重超能力」　連結亞洲與世界

特區政府及貿發局共同主辦的第十屆「一帶一路」高峰論壇，今日（9月10日）起一連兩日在會展舉行。行政長官李家超今日在論壇上致辭，指山香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，擁有獨特優勢，是「一帶一路」的理想樞紐，也是亞洲連接世界，推動全球高質量合作的首選門戶。



本屆高峰論壇以「協作謀變 塑造共同未來」為主題，有逾6,000人參與。李家超表示，今年特別推出了關於「一帶一路」的新項目，涵蓋能源、自然資源、公共事業和城市發展等領域的投資機會，包括香港正在加速發展的北部都會區。李家超透露，今天將見證香港與「一帶一路」國家之間交換9份政府間諒解備忘錄和合作協議，以及約36項企業對企業協議。

第十屆「一帶一路」高峰論壞，一連兩日在會展舉行。（政府新聞處）

香港對「一帶一路」國家直接投資 十年增近3倍

李家超表示，香港作為致力於實踐多邊主義的自由港，持續擴展全球貿易網絡。目前，香港已與14個「一帶一路」國家簽署自由貿易協定，與約20個經濟體簽署投資協定，並與37個司法管轄區簽署全面性避免雙重課稅協定。去年，香港與「一帶一路」國家的對外貿易額超過2,760億美元，自「一帶一路」倡議2013年提出以來，增長約80%。

李家超指出，2023年香港對「一帶一路」國家和地區的直接投資達到1,330億美元，是2013年的3.6倍。香港金融管理局與絲路基金公司、沙特阿拉伯公共投資基金設立的總值20億美元基金，以及哈薩克斯坦開發銀行在港發行人民幣點心債，均突顯了香港作為「一帶一路」經濟體主要融資中心的地位。

9月10日，行政長官李家超在「一帶一路」高峰論壇致辭。（政府新聞處）

香港高等院校每年吸引逾4000「一帶一路」學生就讀

李家超又引用瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）的全球競爭力報告，指出香港在全球競爭力排名中位列第三，「政府效率」和「營商效率」排名第二，而在IMD昨日公布的世界人才排名中，香港名列全球第四、亞洲第一，在科學畢業生比例方面位居榜首。他表示，香港高等院校每年吸引逾4,000名「一帶一路」國家學生就讀，並透過優秀人才引進計劃，自2022年底已吸引超過23萬名專業人士抵港，大大增強了香港的人才庫。

李家超又指出，香港機場去年接待逾4,400萬名旅客，貨運量全球第一。隨着機場三跑系統投入運作，預計十年內年客運量可達1.2億人次，貨運量達1,000萬噸。香港已簽署80項雙邊民航協議，營運飛往約60個「一帶一路」目的地的航班，強化了「空中絲綢之路」的角色。

李家超：香港是「一帶一路」理想樞紐

李家超強調，香港成功發揮「一帶一路」重要功能平台角色，有賴於獨特的「一國兩制」框架，這確保了香港擁有普通法司法管轄區和獨立的司法機構，為投資者提供保障。他提到，國際調解院總部設於香港，這是全球首個專門透過調解解決國際爭端的政府間法律機構。此外，香港作為東西方文化交流中心，積極促進與「一帶一路」地區的文化交流。

李家超總結指出，香港是唯一匯聚「中國優勢」和「全球優勢」的國際都市，是理想的「一帶一路」樞紐，香港具備「連接」和「增值」的「雙重超能力」，是全球高質量合作的「超級聯繫人」和「超級增值者」。香港將繼續推動「一帶一路」高質量發展，共創光明未來。