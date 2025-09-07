一帶一路高峰論壇周三舉行　陳茂波：發揮香港功能 貢獻全球治理

特區政府和香港貿易發展局將於本周三及周四（9月10日至11日），在灣仔會展舉辦第十屆「一帶一路高峰論壇」。財政司司長陳茂波表示，論壇將匯聚來自18個「一帶一路」沿線及相關國家和地區超過90位主要官員及工商界翹楚，深入探討「一帶一路」在投融資、創科、基礎建設、航運物流及專業服務等多個領域的合作和龐大商機。



陳茂波今日（7日）發表網誌指，「一帶一路」自2013年提出以來，已成為全球規模最大、範圍最廣的國際經濟合作平台之一，為沿線國家地區帶來了實實在在的好處。中國已與150多個國家、30多個國際組織簽署了230多份共建「一帶一路」合作文件，世界銀行預測，到2030年，共建「一帶一路」相關投資有望使共建國家760萬人擺脫極端貧困、3200萬人擺脫中度貧困。

上周三在北京舉行的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。（陳茂波網誌）

陳茂波：香港推動轉型融資 助力一帶一路

陳茂波表示，香港一直積極為共建「一帶一路」倡議貢獻力量，其中在金融領域，過去兩年多跟中東金融市場實現了交易所產品互掛，促進了兩地資金的雙向融通；上周並首次有中亞國家的發展銀行來港發人民幣點心債。香港同時大力推動轉型融資，助力區內實現綠色轉型，自2021年起發行了7隻合共超過8億美元的巨災債券，幫助亞洲及美洲相關國家緩減自然災害帶來的損失。此外，還通過把基建債務證券化，協助相關地區吸納更多資金加速基建發展。

9月6日，陳茂波昨日到訪西貢聖家小堂與毗鄰的「天水流芳」大屋。陳茂波指出，這兩個同樣屬於二級歷史建築的抗戰遺址，見證着香港悲壯而厚重的抗日經歷。（陳茂波網誌）

習近平提出全球治理倡議 陳茂波：人類普遍願望

陳茂波又表示，當前世界地緣衝突頻仍，單邊主義、霸權主義橫行，保護主義衝擊全球經濟，關稅戰陰霾揮之不去，全球發展和治理都面臨更大挑戰。在此背景下，國家主席習近平先後提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議。這些倡議各有側重，並行不悖，而且都有共通之處：堅持相互尊重、平等參與、互利共贏、以共商共建共享踐行真正的多邊主義，構建「人類命運共同體」。

陳茂波引述習近平曾提出的「一時強弱在於力，千秋勝負在於理」，指邁向更公正、合理、互利的全球治理格局，共建更可持續的世界，是人們的普遍願望、是浩蕩的歷史潮流。香港連繫內地與國際「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，將可更深度發揮，在積極貢獻國家發展戰略的過程中，也為自身的發展注入新動能、開拓新機遇。